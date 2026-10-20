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川普拿台韓天然氣大單拚期中選舉 Politico：阿拉斯加恐不埋單

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（左）10月13日在阿拉斯加州瓦西拉市舉行的競選造勢活動中，與共和黨...
美國總統川普（左）10月13日在阿拉斯加州瓦西拉市舉行的競選造勢活動中，與共和黨籍聯邦參議員蘇利文握手。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普以台灣與南韓對阿拉斯加LNG管線的投資承諾拉抬共和黨期中選情，但因計畫多年未成、外界也質疑承諾真實性，效果恐有限。

美國期中選舉進入最後關頭，阿拉斯加已成為攸關參院控制權的重要戰場，也是共和黨必須捍衛的傳統票倉。總統川普與內閣官員過去幾周接連向阿拉斯加提出承諾，包括南韓將投資當地長期期盼的天然氣管線、台灣將承購天然氣，但這些承諾可能仍不足以動員共和黨選民出門投票。

Politico 19日報導，阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫耗資500億美元，自前總統卡特執政時期以來，該州便一直試圖推動。雖然約80%的居民支持，但管線必須穿越阿拉斯加廣闊的冰封荒野，建造成本龐大，使計畫數十年來始終受阻。

曾擔任阿拉斯加州前州長沃克（Bill Walker）幕僚長的資深政治策士肯德爾（Scott Kendall）指出，天然氣管線計畫能否實現，足以吸引各種政治立場的選民關注。但阿拉斯加民眾已感到「疲乏」，「因為自從1980年代以來，他們世世代代都被承諾會有這條天然氣管線」。他說：「這是件大事，非常重要，大家都在談論。但我就是不知道這能改變誰的想法。」

川普9月向選民承諾，阿拉斯加州有望取得南韓政府對這項管線計畫540億美元的投資，接著在上周表示，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億美元」，台灣也同意未來20年採購價值700億至800億美元的天然氣，並同意投入44億美元的股權投資。

今年期中選舉，現任共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）對上前聯邦眾議員佩爾托拉（Mary Peltola），這場選戰被視為共和黨能否維持參院控制權的關鍵。共和黨人希望藉由展現對阿拉斯加州的重視，動員選民投票。

根據白宮說法，阿拉斯加LNG管線計畫可能使每戶家庭的能源成本降低1400美元，並為該州創造數千個工作機會，而白宮的宣傳也讓人覺得計畫已確定能夠實現。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中表示，川普「上任第一天就承諾，將優先推動阿拉斯加液化天然氣管線的開發。如今，拜他成功的貿易談判所賜，他已經從我們兩個偉大的盟友，也就是南韓和台灣，爭取到歷史性的投資，以完成這項計畫。」

然而，南韓與台灣政府隨後發表的聲明，對投資承諾的表態遠不如白宮肯定，使川普的承諾幾乎立即受到質疑。

川普對全美選民提出的其他承諾，有些已經跳票，有些則不切實際。一名要求匿名的資深共和黨傳播幕僚表示：「許多選民現在把川普視為另一個普通政客，因為他的大多數承諾讓人覺得空洞，而且沒有實現。」

這名幕僚指出，川普在伊朗戰爭期間曾承諾已經達成協議、戰爭很快就會結束、汽油價格會下降，但這些承諾都未實現，使他失去許多公信力。川普如今又承諾，只要投票給共和黨，就能拿到5000美元支票，但發放這筆款項仍須國會批准。這名幕僚批評，這項承諾「讓人覺得極其空洞，甚至連MAGA（讓美國再次偉大）基本盤都不太相信。」

儘管如此，阿拉斯加長期高度依賴聯邦政府撥款，尤其是道路、機場等基礎設施，也有支持替該州爭取資金的政治人物的傳統。例如，已故聯邦眾議員楊恩（Don Young）因「通往無處之橋」（bridge to nowhere）而聞名，擔任眾議員長達49年，創下紀錄。聯邦參議員史蒂文斯（Ted Stevens）則曾在有人試圖刪除這座橋的經費時，於參院議場上怒吼，表示必須先把他「用擔架抬出去」，才有可能刪除經費。史蒂文斯擔任參議員長達40年。

精華 FAQ

  • 川普主打推動阿拉斯加液化天然氣管線，並宣稱已爭取南韓與台灣的大額投資，希望藉此展現政績，動員阿拉斯加選民在期中選舉中支持共和黨。

  • 因為天然氣管線計畫自卡特時期就被反覆承諾，至今仍未落實，阿拉斯加民眾對此已感到疲乏，認為這類說法雖重要，卻未必能改變投票意向。

  • 報導指出，川普過去多項對選民的承諾未實現，包括戰爭結束、油價下降與發支票等說法，因此連部分共和黨幕僚都認為，他的承諾常顯得空洞。

川普 天然氣 期中選舉

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