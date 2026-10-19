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期中選舉前民調：川普支持度跌至31%創新低

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

路透／益普索民調顯示，川普支持度降至31%創新低，民主黨在國會選情領先，油價與經濟壓力也削弱共和黨期中選舉優勢。

美國期中選舉倒數計時，一份最新民調顯示，美國民眾對油價高漲深感憂慮，美國總統川普的支持度跌至31%，創歷史新低；選民似乎準備在11月3日的國會期中選舉懲罰共和黨。

路透社報導，這份為期4天的路透／益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，約31%美國人認同川普的施政表現，比2周前下滑1個百分點，創下他2個總統任期以來的最低點。

在「政黨傾向調查」（generic ballot）方面，受訪的登記選民有約47%選擇民主黨、35%選擇共和黨。民主黨領先12個百分點，是這個選舉周期以來差距最大的一次，讓民主黨多了一分奪回聯邦參眾兩院控制權的希望。

對共和黨而言，失去任何一院的控制權，都可能讓川普在最後2年任期的政策推動更加窒礙難行。

「政黨傾向調查」是全國性民調，反映受訪者整體希望由哪個政黨掌控國會。這類民調雖能呈現全美民意，卻無法反映決定參眾兩院席次的各州及各選區的選戰細節，而共和黨在這些地方選戰中，仍握有部分結構性優勢。

2周前的路透／益普索民調顯示，民主黨以44%領先共和黨的37%，差距為7個百分點。

川普2月與以色列聯手空襲伊朗以來，民調支持度便一路下滑。戰爭導致汽油價格飆漲，衝擊家庭財務。約68%美國人不滿意川普的經濟施政表現，自認是共和黨人的受訪者中，也有37%不認同。

受訪選民認為，民主黨比共和黨更能管好經濟，比例為40%對33%。

這項線上民調共訪問1679名美國成年人，包括1279名登記選民；全體受訪者的抽樣誤差為正負2個百分點，登記選民抽樣誤差則為正負3個百分點。

精華 FAQ

  • 民調顯示，約31%的美國人認同川普的施政表現，較2周前再跌1個百分點，並創下他2個總統任期以來的最低支持度紀錄。

  • 在全國性的政黨傾向調查中，47%的登記選民選民主黨、35%選共和黨，民主黨領先12個百分點，為這個選舉周期以來最大差距。

  • 油價高漲與經濟施政不滿是主要壓力來源，約68%美國人不滿川普經濟表現，部分共和黨支持者也不認同，可能衝擊期中選舉結果。

川普 民調 期中選舉

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