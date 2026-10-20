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涉嫌「非公民投票」 加州逾20名綠卡持有者被捕 包括72歲長者

記者邵敏／綜合報導
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洛杉磯地區聯邦檢察官Bill Essayli在記者會上表示，選舉誠信是本屆政府重...
洛杉磯地區聯邦檢察官Bill Essayli在記者會上表示，選舉誠信是本屆政府重視的議題。圖為他7月7日在記者會上發言。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

司法部在加州展開「保護選票行動」，逮捕20多名綠卡持有者，指控其涉及虛假登記與非法投票，並使聯邦與加州就選民名冊及郵寄選票的爭議升高。

司法部19日在加州展開執法行動，逮捕20多名綠卡持有者，指控他們涉嫌非法登記為選民及參與選舉投票。這是川普政府在11月期中選舉前，加強打擊非公民投票行為的最新舉措，也使聯邦政府與加州之間圍繞選民名冊的爭議進一步升高。

據美聯社等綜合報導，司法部表示，此次名為「保護選票行動」(Operation Protect the Vote)的執法行動，涉及全加州，由司法部在加州的四個聯邦檢察官辦公室共同執行。被捕者均為合法永久居民，也就是持有綠卡、但非美國公民者。檢方對被捕者提出的指控包括在入籍申請中作出虛假陳述，以及提交欺詐性選民登記申請等，部分人士另被控涉嫌非法投票。案件仍在司法程序中，相關指控尚未經法院裁定。

洛杉磯地區聯邦檢察官Bill Essayli在記者會上表示，選舉誠信是本屆政府重視的議題。他指出，投票權是政府制度的基礎，非公民投票會稀釋公民選票的分量。

此次行動中一名被捕的72歲男子，他出生於中美洲伯利茲(Belize)，涉嫌在四次選舉中非法投票。19日早上，數十名聯邦執法人員前往洛杉磯縣商業市一處住宅區，當場逮捕該男子。他穿著睡衣、戴上手銬後，被帶往洛市中心的聯邦拘留地點。

此次逮捕行動發生之際，聯邦政府與加州正因選民名冊及郵寄選票問題對簿公堂。司法部上周提告加州，要求州政府在確認部分選民的移民身分前，不得計算聯邦政府認定為「可能非公民」人士寄出的郵寄選票。訴訟提出前，聯邦政府曾要求加州官員在48小時內審查一支設有密碼保護的USB隨身碟，內含約2萬人名單。聯邦政府聲稱，名單上的人士可能不是公民，卻已收到11月3日選舉的選票。

不過，加州州務卿表示，聯邦政府沒有提供足以支持上述主張的證據。加州目前向所有登記選民寄送選票。必須注意的是，被列入選民名冊、收到郵寄選票及實際投票是不同情況，不能將聯邦政府所稱的約2萬名「可能是非公民」人士，直接視為已經非法投票的人數。

司法部16日另致函警告州及地方選務官員，如果明知選票由非公民投下，仍予以處理或計票，可能面臨聯邦調查及刑事起訴。信中指出，協助或明知聯邦犯罪卻置之不理，都可能產生嚴重法律後果；若有人明知選票來自聯邦機構認定為非公民的人士，仍將選票計入統計，可能被視為協助或教唆聯邦犯罪。

報導指出，截至此次加州行動前，司法部今年已對約90人提出各類選舉違法指控，其中約50人涉嫌以非公民身分投票。

精華 FAQ

  • 司法部19日在加州執行「保護選票行動」，逮捕20多名綠卡持有者，指控他們涉嫌非法登記為選民、提交欺詐性選民登記資料，部分人還被控非法投票。

  • 因為司法部一方面起訴被認定可能是非公民的人士，另一方面又要求加州在確認身分前不要計算相關郵寄選票，州府則批評聯邦政府證據不足，雙方因此對簿公堂。

  • 最受關注的是一名72歲、出生於伯利茲的男子，聯邦當局指控他涉嫌在4次選舉中非法投票，並在洛杉磯縣住宅區被多名執法人員逮捕帶走。

加州 綠卡 投票

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