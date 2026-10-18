范斯上CBS「里民大會」直面選民提問 曝未決定2028年是否參選
副總統范斯在CBS里民大會上回應密西根州選民，為川普政府的經濟與伊朗政策辯護，也坦言仍未決定是否投入2028年總統大選。
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副總統范斯在CBS里民大會上回應密西根州選民，為川普政府的經濟與伊朗政策辯護，也坦言仍未決定是否投入2028年總統大選。
副總統范斯(JD Vance)17日應邀出席哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部主辦的「里民大會」節目，直面密西根州選民提問；范斯在一小時的節目中，為川普政府的經濟與伊朗戰略辯護，同時透露尚未決定參選2028年總統大選。
密西根州是2024年協助川普總統與范斯獲勝的關鍵搖擺州，也是11月期中選舉決定參院多數黨的激烈戰場之一。
CBS這檔節目名為「重要的事：與副總統范斯的里民大會」(Things That Matter: A Town Hall With Vice President JD Vance)，由CBS晚間新聞主播杜庫皮爾(Tony Dokoupil)主持。
范斯是川普政治運動的可能接班人，就連川普也曾形容，范斯是「最有可能」的共和黨繼任者。
外界普遍認為，若范斯決定參選2028年大選，將會是共和黨初選的佼佼者。
杜庫皮爾問范斯，是否可能不參選時，范斯回答：「當然有可能，我思考人生重大決定的方式，我太太也會這麼告訴你，就是我是個拖延症患者，我討厭去想這件事。」
范斯提及，他與妻子烏莎·范斯(Usha Vance)育有四名年幼子女，太太「不熱衷政治，卻熱愛公共服務」。
面對共和黨在此次期中選舉最讓選民在意的生活費問題，經營家庭娛樂中心的強森(Sandy Johnson)提問，生意「勉強維持收支平衡」，詢問范斯何時才能看到實質改變。
范斯答道：「儘管我很想批評(前總統)拜登(Joe Biden)，但真正拖垮美國的是一場跨黨派、跨世代的失敗，那是對美國勞工的投資不足、對美國製造業的投資不足，還把我們所有好工作送到海外。」
范斯提到外國投資承諾，以及底特律三大車廠通用(General Motors)、福特(Ford)與克萊斯勒(Chrysler)母公司斯特蘭蒂斯(Stellantis)的擴廠計畫。他說：「就像這個國家不是在一個總統任期內壞掉的，修復期也要超過18個月。」范斯強調，川普政府正在「扭轉航向」。
川普就任以來，失業率維持在低點，但通膨仍高於聯準會(Fed)的2%目標，製造業職缺也大致持平。
伊朗戰爭推高油價，成為共和黨此次期中選舉的另一痛點；底特律理髮師惠特利(Keshon Wheatley)說，他在2020年與2024年都投給川普，如今因油價飆漲，打算改投密西根州民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)。
范斯指出，伊朗攻擊油輪，「戰事結束後，我們將看到油價下降」，但他也不諱言表示：「我知道目前油價太高了」。
范斯稱讚共和黨前眾議員、參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)呼籲結束戰爭，並就美國迄今為何無法取得決定性勝利表示，「某方面，我們已決定性獲勝」，但「敵人也有投票權」。
范斯受邀參加CBS新聞部主辦的里民大會，與密西根州選民直接對談。密西根是2024年助川普勝選的關鍵搖擺州，也是11月期中選舉的重要戰場。 范斯將美國困境歸因於跨黨派、跨世代對勞工與製造業投資不足，稱川普政府正扭轉航向。他也表示，國家不是1個任期壞掉，修復同樣需要時間。 面對是否參選2028年，范斯說當然有可能，但自己是拖延症患者，尚未認真決定。談到伊朗衝突時，他承認油價太高，並稱戰事結束後油價會下降。
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范斯受邀參加CBS新聞部主辦的里民大會，與密西根州選民直接對談。密西根是2024年助川普勝選的關鍵搖擺州，也是11月期中選舉的重要戰場。
范斯將美國困境歸因於跨黨派、跨世代對勞工與製造業投資不足，稱川普政府正扭轉航向。他也表示，國家不是1個任期壞掉，修復同樣需要時間。
面對是否參選2028年，范斯說當然有可能，但自己是拖延症患者，尚未認真決定。談到伊朗衝突時，他承認油價太高，並稱戰事結束後油價會下降。
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