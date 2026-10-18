范斯上CBS「里民大會」直面選民提問 曝未決定2028年是否參選

副總統范斯出席CBS新聞部主辦的「里民大會」節目，直面密西根州選民提問。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 副總統范斯在CBS里民大會上回應密西根州選民，為川普政府的經濟與伊朗政策辯護，也坦言仍未決定是否投入2028年總統大選。

副總統范斯 (JD Vance)17日應邀出席哥倫比亞 廣播公司(CBS)新聞部主辦的「里民大會」節目，直面密西根州選民提問；范斯在一小時的節目中，為川普政府的經濟與伊朗 戰略辯護，同時透露尚未決定參選2028年總統大選。

密西根州是2024年協助川普總統與范斯獲勝的關鍵搖擺州，也是11月期中選舉決定參院多數黨的激烈戰場之一。

CBS這檔節目名為「重要的事：與副總統范斯的里民大會」(Things That Matter: A Town Hall With Vice President JD Vance)，由CBS晚間新聞主播杜庫皮爾(Tony Dokoupil)主持。

范斯是川普政治運動的可能接班人，就連川普也曾形容，范斯是「最有可能」的共和黨繼任者。

外界普遍認為，若范斯決定參選2028年大選，將會是共和黨初選的佼佼者。

杜庫皮爾問范斯，是否可能不參選時，范斯回答：「當然有可能，我思考人生重大決定的方式，我太太也會這麼告訴你，就是我是個拖延症患者，我討厭去想這件事。」

范斯提及，他與妻子烏莎·范斯(Usha Vance)育有四名年幼子女，太太「不熱衷政治，卻熱愛公共服務」。

面對共和黨在此次期中選舉最讓選民在意的生活費問題，經營家庭娛樂中心的強森(Sandy Johnson)提問，生意「勉強維持收支平衡」，詢問范斯何時才能看到實質改變。

范斯答道：「儘管我很想批評(前總統)拜登(Joe Biden)，但真正拖垮美國的是一場跨黨派、跨世代的失敗，那是對美國勞工的投資不足、對美國製造業的投資不足，還把我們所有好工作送到海外。」

范斯提到外國投資承諾，以及底特律三大車廠通用(General Motors)、福特(Ford)與克萊斯勒(Chrysler)母公司斯特蘭蒂斯(Stellantis)的擴廠計畫。他說：「就像這個國家不是在一個總統任期內壞掉的，修復期也要超過18個月。」范斯強調，川普政府正在「扭轉航向」。

川普就任以來，失業率維持在低點，但通膨仍高於聯準會(Fed)的2%目標，製造業職缺也大致持平。

伊朗戰爭推高油價，成為共和黨此次期中選舉的另一痛點；底特律理髮師惠特利(Keshon Wheatley)說，他在2020年與2024年都投給川普，如今因油價飆漲，打算改投密西根州民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)。

范斯指出，伊朗攻擊油輪，「戰事結束後，我們將看到油價下降」，但他也不諱言表示：「我知道目前油價太高了」。

范斯稱讚共和黨前眾議員、參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)呼籲結束戰爭，並就美國迄今為何無法取得決定性勝利表示，「某方面，我們已決定性獲勝」，但「敵人也有投票權」。