川普支持率降至33%新低 66%選民認為他自肥

三分之二民眾認為川普總統利用職權自肥，圖為川普在喬治亞州造勢時在台上忘我舞動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最新ABC、華郵與Ipsos民調顯示，川普支持率創33%新低，66%民眾認為他自肥，且多數選民更希望民主黨掌控國會制衡其議程。

華盛頓郵報 、美國廣播公司新聞網(ABC News)、益普索(Ipsos)聯合民調顯示，川普 總統支持率跌至33%的新低點，而民主黨 的支持率正在上升。同時，66%的受訪者認為川普利用總統職權自肥，高於去年同期的56%，而且過去一年持該看法的增加人數主要來自傾向於共和黨的選民。

華郵報導，川普目前在美國成年人中的支持率為33%、不支持率為66%，其中52%更表示強烈反對。川普支持率比7月下降了4個百分點，比去年同期下降了8個百分點，也低於他第一任期內的任何時期。川普是共和黨困境的核心，民調詢問選民他們更希望由民主黨控制的國會來制衡川普，還是由共和黨控制的國會來支持他的議程。58%的登記選民表示他們更傾向民主黨，39%傾向共和黨，這一差距大約是去年同期的兩倍。

這項新調查的整體結果顯示，選民對川普失去信心，不僅擔憂發動伊朗戰爭的決定，也已經感受到這場戰爭如何影響經濟及物價，尤其是油價。75%選民認為經濟狀況不佳或糟糕；大多數共和黨選民(53%)對經濟持正面評價，而持此觀點的民主黨選民和獨立選民分別只有9%和16%。72%的受訪者認為國家正朝著錯誤方向發展，較4月上升了5個百分點。

在共和黨選民和傾向共和黨的獨立選民中，34%認為川普中飽私囊，高於2025年9月的22%；民主黨選民和傾向民主黨的獨立選民高達92%認為川普自肥，高於2025年9月的88%。未傾向任一黨的獨立選民，該比例則沒有變化，皆為72%。

白宮未回應評論請求，川普幕僚表示自他上任以來他的財務狀況每況愈下；川普本人則告訴記者，他在夏季財務披露中公布的收益增加，只是反映股市走強。

聯合民調顯示超過四成的受訪者認為兩黨都無法有效減少政府貪腐。即使如此民主黨仍略佔優勢，約33%認為民主黨打擊貪腐敗會做得更好，共和黨該比例則為約25%。民主黨承諾若贏得國會，將追究川普責任，包括川普與其他美國富豪的關係、內閣成員的雄厚財產、川普家族的加密貨幣和海外商業交易等。

共和黨策士巴雷特(Matthew Bartlett)表示，共和黨談論腐敗問題難以引起選民共鳴，選民常聽到的是川普談論白宮翻修工程和伊朗戰爭，「總統每天都在談論面子工程、談論公司所有權？那該如何宣傳(反貪腐)？簡而言之根本不能。」