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全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

助選新招？川普讚共和黨候選人「長得真好看 」

編譯王曉伯／綜合報導　
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川普推薦共和黨候選人時，不忘稱讚他們的外表。圖為川普(左)介紹肯塔基州國會議員候...
川普推薦共和黨候選人時，不忘稱讚他們的外表。圖為川普(左)介紹肯塔基州國會議員候選人加爾萊因。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉最後衝刺階段，以「長得好看」作為助選話術，公開稱讚多名共和黨候選人外貌，同時也不忘嘲諷民主黨對手。

隨著11月3日的期中選舉迫近，川普總統為共和黨候選人助選又出新招，他的新賣點是：「他們真好看。」

美聯社報導，川普為共和黨候選人提出一個新的評價標準：長得好看。17日，在肯塔基州的一場造勢集會上，川普指著站旁邊的眾議員候選人加蘭(Ed Gallrein)說：「看看這位帥哥。」加蘭曾在美國海軍服役30年，待任過「海豹突擊隊」成員，面部輪廓分明。川普評論道：「簡直就像是專門從選角中心挑出來的一樣。」

川普在投身政壇之前，曾擁有「環球小姐」(Miss Universe)選美大賽主辦權 ，並憑藉真人實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)擴大影響力。長期以來，外表一直是川普衡量他人的標準之一，既可作為讚美的依據，也可能成為嘲諷的目標。

如今在期中選舉的最後衝刺階段，川普在為共和黨候選人造勢時，又祭了他那套「顏值評估法」。這次選舉中，甚至還出現了關於「哪位候選人更具男子氣概」的討論。

川普17日也提到了正在競選連任的俄亥俄州共和黨籍參議員賀斯提(Jon Husted)，稱他為「一個完美的人，長得很帥。」

川普說：「我打量了他的屁股，」引得現場哄堂大笑。 「我以前可從沒這樣打量過男人。我看了看他的屁股，又看了看他的肩膀、腳、手，還有他的下顎線。」

不過並非所有的共和黨候選人都那麼幸運。川普在一次集會上談到德州的共和黨參議員候選人時說道：「我不太喜歡他的外表。」正準備進軍國會的德州檢察長派克斯頓(Warren Kenneth Paxton Jr.)則站在一旁，尷尬地笑著。

民主黨也難逃川普的評頭論足。川普指出，派克斯頓的對手民主黨人塔拉里科(James Talarico)令他想起「瘋狂」(MAD)雜誌的招牌人物阿爾弗雷德·E·紐曼(Alfred E. Neuman)，一個滿臉雀斑，門牙有縫的傢伙。

此外，他也對民主黨參議員奧薩夫(Jon Ossoff)的外貌大加貶損。奧薩夫在民主黨內頗受歡迎，其下顎線條甚至能與賀斯提相提並論。16日川普在喬治亞州為奧索夫的對手、共和黨眾議員柯林斯(Mike Collins)助選時，將奧薩夫比作電影滑稽角色「皮威·赫曼」(Pee-wee Herman)。「有人說他長得挺帥的，但我可不覺得，」川普說道，「我倒覺得柯林斯長得挺帥，而且非常有男子氣概。」

川普推薦共和黨候選人時，不忘稱讚他們的外表。圖為川普(左)推薦喬治亞州長傑克森。...
川普推薦共和黨候選人時，不忘稱讚他們的外表。圖為川普(左)推薦喬治亞州長傑克森。(路透)

精華 FAQ

  • 他把候選人的外貌當成新賣點，公開稱讚多名共和黨人長得帥、很有男子氣概，還在造勢場合以身材、下顎線等細節評價他們。

  • 他稱肯塔基州眾議員候選人加蘭像從選角中心挑出來的帥哥，也說俄亥俄州參議員賀斯提很帥、很完美，並讚柯林斯既帥又有男子氣概。

  • 川普同樣以外貌批評民主黨人，說德州候選人外表不討喜，還把塔拉里科比作阿爾弗雷德·E·紐曼，並嘲諷奧薩夫像皮威·赫曼。

共和黨 川普 肯塔基州

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