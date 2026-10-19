小甘迺迪選前再推MAHA 鎖定超加工食品 主張加貼警示標籤

衛生部長小甘迺迪在選前不忘推動他的MAHA政策。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 小甘迺迪在期中選舉前加速推動超加工食品定義與警示標籤，盼落實MAHA改革；雖已推動部分食品政策，核心措施仍面臨阻力。

距離期中選舉投票 只剩兩周時間，聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)卻挑在選戰升溫之際，將延宕多時的超加工食品定義搬上檯面，希望盡速落實「讓美國再次健康」(MAHA)的關鍵政策。

政治新聞網站Politico報導，根據不願透露姓名的聯邦官員透露，甘迺迪計畫下周與白宮 官員舉行會議，商討「超加工食品」政策進展。

今年2月，小甘迺迪接受播客主持人羅根(Joe Rogan)訪問時表示：「一旦完成定義，我們就會著手推動食品包裝標示制度。」並透露將採用綠、黃、紅三色標籤，具體「告知消費者該食品是否有益健康」。

定義「超加工食品」是美國歷任政府從未採取的措施，不過MAHA主張在超加工食品加貼警示標籤，有助於國人擺脫慢性病上身的不良飲食習慣，MAHA人士哈里(Vani Hari)指出：「如果能在期中選舉前落實，將是一大進步，在食品議題上比史上任何一屆政府取得的進展都要多。」並補充道：「這足以改變選民心態嗎？恐怕未必。」

今年8月，小甘迺迪公開宣揚「超加工食品」的重要性，視其為「改變聯邦政府監管食品成分的方式，並重塑我們國人對攝取食物的認知」；白宮發言人舒斯特(Allison Schuster)也發表聲明宣稱MAHA是「川普總統施政優先事項」並強調：「將持續與各利益團體及行業領袖密切合作，致力全面改革我國食品體制，更新營養指導方針。」

小甘迺迪上任以來，成功促成部分食品業剔除人工色素，並要求全面提高食品原料的透明度，發布修訂版的聯邦飲食指南，呼籲國人攝取全天然食品；然而部分關鍵政策，例如全國糧食援助計畫剔除垃圾食物，遭到聯邦法院阻撓，原定在9月公布的校園飲食減糖法規，至今仍未出爐。

由於「超加工食品」政策遭到業者抵制，相關作業陷入停擺，不過哈里認為目前已朝正確方向邁出一大步：「此舉可對食品業者施壓，促使他們重新審視自身食品配方以及使用的化學物質，就像歐洲的作法那樣，開始減少使用化學添加物。」