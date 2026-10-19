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「保費飆漲」躍升選民最關心議題 對醫療成本擔憂貫穿期中選舉

編譯王曉伯／綜合報導　
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聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)負責人奧茲博士(左)指出，聯邦醫療計畫存...
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)負責人奧茲博士(左)指出，聯邦醫療計畫存在嚴重的欺詐、浪費和濫用行為。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉中，醫療成本已成選民最關切議題之一，隨著ACA與雇主保險保費同步上揚，民眾正面臨近年最嚴重的醫療負擔壓力。

調查顯示，在本次期中選舉，包括健保費用在內的醫療成本是與油價並列為最受選民重視的議題。然而自下個月起，美國人將面臨醫療保險費用大幅上漲的局面，無論是透過「平價醫療法案」(Affordable Care Act)投保，還是透過雇主獲得保險，都無法倖免。

各收入階層的人們目前都在正承受醫療成本上漲所帶來的壓力。專家指出，隨著下個月「開放投保期」(open enrollment)開啟，民眾將更加感受到這種難以負擔的困境。對某些人而言，保費可能會達到數十年來的最高水準；而另一些人則可能需要承擔更高的自付費用，例如共付額(copays)或扣除額(deductibles)。

多重原因 致費用激增

導致費用激增的原因有很多。醫院及其他醫療服務價格的上漲，是推高保險公司和雇主支出的一大主要原因。此外，昂貴處方藥(如用於減肥的GLP-1類藥物)的使用量增加，也是導致成本上升的重要因素。

對醫療成本的擔憂貫穿了整個期中選舉過程，民主黨人更是將選民這些關切作為其競選宣傳的核心議題之一。

醫療健康研究機構凱澤家族基金會(KFF, Kaiser Family Foundation)近期的一項民調顯示，在期中選舉，選民最關心的經濟問題是醫療成本和汽油價格，其受關注程度甚至超過了食品、住房和公用事業費用。

丕優研究中心(Pew Research Center)本月初的一項調查顯示，64%的美國人認為醫療健康是一個「非常重要」的問題，其重要性排在移民、外交政策、犯罪問題或人工智慧(AI)等議題之前。

約1900萬通過ACA投保的成年人，預計將再次面臨保費兩位數增長的情況，根據KFF對全美50個州及華盛頓特區保險公司申報資料的分析，在ACA交易平台上銷售保險計畫的保險公司，擬將2027年的保費平均上調15%。這是保費連續第二年出現兩位數的漲幅；儘管預計漲幅不及去年，但這仍是自2018年以來第二高的水準。

去年，全美建議費率調整的中位數為18%，而最終確定的費率調整中位數為20%。

醫療保健成本逐年攀升，保險公司也隨之調整定價。 KFF的研究發現，2027年，住院治療、醫師診療以及處方藥等基礎醫療成本的中位數漲幅為10%。

此外，對於65歲以下的人而言，由雇主提供的醫療保障是其最主要的保險形式。約有1.6億美國人透過雇主獲得醫療保險。然而根據福利諮詢公司達信(Marsh)的一項調查，明年雇主醫療計畫的成本預計將上漲8%至10%，這將是20多年來最大的漲幅。

精華 FAQ

  • 因為醫療費用與油價一起成為選民最在意的經濟問題，KFF與Pew民調都顯示，醫療健康的重要性已高於移民、犯罪與AI等議題。

  • 無論是透過ACA交易平台投保的人，或是由雇主提供保險的上班族，都會受到波及；前者保費預估平均上調15%，後者成本也將升8%至10%。

  • 主要包括醫院與醫療服務價格上升、住院與醫師診療成本增加，以及GLP-1等昂貴處方藥使用量擴大，這些因素共同推高保險公司與雇主支出。

期中選舉 醫療保險 保費

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