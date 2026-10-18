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扎卡里亞爆解職內幕 稱不怪川普

記者胡玉立／綜合報導
白宮新聞秘書扎卡里亞上任五天，被閃電撤換，但她說不會怪川普。(歐新社)
白宮新聞秘書扎卡里亞上任五天，被閃電撤換，但她說不會怪川普。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

前白宮首席發言人扎卡里亞上任5天即遭解職，外界關注其倉促上台、表現受嘲諷及白宮內部的決策過程。

白宮首席發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)到任僅五天，即於16日傍晚下台。事實上，16日下午1點前，扎卡里亞正在她的白宮西翼新辦公桌前，向華爾街日報講述她對這份新職的構想和規畫。華爾街日報17日描述了扎卡里亞獲知自己遭解職的過程；她告訴記者，她不認為川普總統讓她這麼快走上新聞發布台是個錯誤；她還說：「我不怪白宮。」

扎卡里亞13日的白宮新聞簡報處女秀表現飽受各方嘲諷，16日下午她在白宮接受華爾街日報採訪時，川普高級顧問米勒(Jason Miller)前來敲門，說副總統范斯要找她一起聊聊。扎卡里亞離開房間後，就沒再回來接受採訪，也沒有回到工作崗位。大約同一時間，川普在白宮停機坪向記者提起，當天稍早他已要求扎卡里亞好好想想：「這工作真的適合你嗎？說實話，你根本不需要這工作。如果我是你，我會重新考慮。」

華爾街日報指出，扎卡里亞「被離職」消息公開前，她在辦公室表現得十分鎮定，還談到她與川普關係密切：「最重要的是，目前沒有任何人事變動。我正努力讓大家團結一致。」

還原13日扎卡里亞首場新聞發布會，她在川普透過「真實社群」(Truth Social)平台發布消息前，才得知自己將主持首場發布會，準備時間不到24小時，發布會當天上午才拿到包含背景資料和談話要點的簡報手冊。由於準備倉促，扎卡里亞只能照本宣科。

扎卡里亞憶道：「說實話，我很難拒絕他人要求，因為我想做個有團隊精神的人。」她說，當時她「努力在短時間內理清頭緒，做好準備，承擔責任。」她堅稱，她不認為川普讓她這麼快就走上新聞發布台是個錯誤：「我不會去責怪白宮。」

16日，當扎卡里亞來到辦公室，還以為自己剛開啟新角色；她完成了入職所需各項流程，也領到安全通行證。在場人士透露，16日上午她參加了在羅斯福廳舉行的會議，與會者包括通訊團隊成員；白宮通訊聯絡主任張振熙(Steven Cheung)還邀請她向新團隊發表講話。

知情人士稱，扎卡里亞表示她很高興來到白宮，也一直渴望為川普總統工作，期待結識每位團隊成員，現場報以掌聲。但部分在場人士認為，她在白宮的日子恐怕屈指可數。

16日傍晚扎卡里亞被解職後，透過電話採訪回顧她的短暫任期。她說：「我在有限的時間和資訊下，盡力推進簡報工作。我的目標是盡我所能，為川普總統和美國人民服務。」

白宮新聞秘書扎卡里亞上任五天，被閃電撤換，但她說不會怪川普。(歐新社)
白宮新聞秘書扎卡里亞上任五天，被閃電撤換，但她說不會怪川普。(歐新社)

精華 FAQ

  • 報導指出，她在16日下午被副總統范斯召見後便未再回到工作崗位，隨後即傳出遭解職。雖未明說具體原因，但其首場簡報表現不佳，可能成為重要背景。

  • 她在川普公布前才知道要主持首場發布會，準備時間不到24小時，當天上午才拿到簡報手冊，因此只能照本宣科，表現也因此遭到外界嘲諷。

  • 她表示不認為川普讓她這麼快站上新聞發布台是錯誤，並直言「我不怪白宮」。她也說自己在有限資訊下已盡力推進簡報工作，目標是服務川普與美國人民。

川普 華爾街 白宮

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