我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

參院翻轉勝？民主黨已迫不及待 擬優先議程

編譯廖振堯／綜合報導
11月期中選舉一旦勝選，民主黨參眾兩院領袖舒默(右)及傑佛瑞斯，表示已擬定明年國...
11月期中選舉一旦勝選，民主黨參眾兩院領袖舒默(右)及傑佛瑞斯，表示已擬定明年國會議事的優先議程。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新選前預測顯示民主黨有望奪回參院，多名黨內人士已開始規劃選後優先議程，聚焦監督川普政府、壓低生活成本與醫療支出。

國會山莊報(The Hill)合作平台Decision Desk HQ的最新選前預測，民主黨11月期中選舉贏得參院的機會約為56%、贏得眾議院的機會則高達77%，報導指出一些民主黨人已經在討論如果重新取得參院多數席位，將優先推動哪些議程。

監督

當務之急將是監督川普政府。民主黨若取得多數，將有權發出傳票、安排聽證會來審查行政部門，內閣部長和政府官員可能會頻繁被傳喚到國會山莊作證說明。但有些民主黨人告誡彼此不要過度依賴彈劾，否則恐將重蹈川普第一任期時的覆轍。民主黨策士加德納(Phil Gardner)便不鼓勵彈劾內閣，尤其是川普，因為這類行動恐不受搖擺選民歡迎。

生活成本

過去一年參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)領導民主黨黨團發布了一系列提案，強調川普的政策導致生活成本上漲，並提出了具體的法案和更廣泛的框架來解決這一問題，如打破肉類加工企業的壟斷來降低食品雜貨價格。

健保

民主黨人已表示有意解決健保成本問題，並撤銷共和黨在2025年稅改方案中削減的白卡(Medicaid，聯邦醫療補助計畫)預算。去年秋天共和黨提出的政府撥款提案未包含「可負擔健保法」(ACA，歐記健保)內即將到期的保費稅收抵免，民主黨參議員們阻止該提案進而導致政府關門；恢復這些額外的稅抵很可能本次選舉後的優先事項。

舒默4月發布的醫改方案中提到了降低成本、提供可靠醫療服務、減少阻礙等幾項改革方向，但未提及具體立法途徑。幾乎可以確定將擔任舒默副手的民主黨黨鞭、夏威夷州民主黨參議員夏茨(Brian Schatz)曾明確表示，推遲或取消白卡預算削減，是民主黨多數派的第二大優先事項(僅次於結束伊朗戰爭)。

住房

與醫療保健目標不同，住房問題或許能獲得兩黨支持。今年夏天國會通過了「21世紀住房之路法案」(21st Century ROAD to Housing Act)，旨在降低住房成本，取消部分監管規定、促進更多平價住宅的建設與供應。

能源

參院將在選舉後審議「審批程序改革」(permitting reform)，也就是簡化大型能源基礎設施的審批流程、縮短審查時限。這項改革與民主黨的能源政策框架都可能有些跨黨派吸引力，因為它們側重於減少監管，農村地區、紅州電網問題也能獲得解決。

兒童托育

幾位候選人已將兒童托育的成本和可及性列入其競選綱領，本屆國會也出現兩黨支持兒童托育人員的合作。

根據一份預測，民主黨11月期中選舉贏得參院的機會約為56%、贏得眾院的機會則高達...
根據一份預測，民主黨11月期中選舉贏得參院的機會約為56%、贏得眾院的機會則高達77%。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨最優先的是加強對川普政府的監督，包括發出傳票、舉行聽證會，審查行政部門運作，但黨內也有人提醒不要過度依賴彈劾。

  • 生活成本與健保是最重要方向，包含打擊壟斷以降低食品價格、恢復或保留醫療補助與ACA補貼，並減少民眾的醫療負擔。

  • 住房、能源審批改革與兒童托育較有跨黨派空間，其中住房法案已通過部分內容，能源審批則可簡化大型基礎設施流程，兒童托育也有合作基礎。

參院 民主黨 眾議院

上一則

「不要國王」全國各地示威再起 促提前投票

下一則

扎卡里亞爆解職內幕 稱不怪川普

延伸閱讀

美參院民主黨派逾百名觀察員 監督期中選舉防干預

美參院民主黨派逾百名觀察員 監督期中選舉防干預
期中選舉 5資深議員承認：共和黨幾乎已拱手讓出眾院

期中選舉 5資深議員承認：共和黨幾乎已拱手讓出眾院
眾院戰線變化 共和黨資金調度曝改守勢 民主黨募款搶進

眾院戰線變化 共和黨資金調度曝改守勢 民主黨募款搶進
美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱

美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36
白宮發言人扎卡里亞13日在白宮簡報室接受記者提問。（美聯社）

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

2026-10-17 02:40

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台