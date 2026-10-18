參院翻轉勝？民主黨已迫不及待 擬優先議程

11月期中選舉一旦勝選，民主黨參眾兩院領袖舒默(右)及傑佛瑞斯，表示已擬定明年國會議事的優先議程。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最新選前預測顯示民主黨有望奪回參院，多名黨內人士已開始規劃選後優先議程，聚焦監督川普政府、壓低生活成本與醫療支出。

國會山莊報(The Hill)合作平台Decision Desk HQ的最新選前預測，民主黨 11月期中選舉贏得參院 的機會約為56%、贏得眾議院 的機會則高達77%，報導指出一些民主黨人已經在討論如果重新取得參院多數席位，將優先推動哪些議程。

監督

當務之急將是監督川普政府。民主黨若取得多數，將有權發出傳票、安排聽證會來審查行政部門，內閣部長和政府官員可能會頻繁被傳喚到國會山莊作證說明。但有些民主黨人告誡彼此不要過度依賴彈劾，否則恐將重蹈川普第一任期時的覆轍。民主黨策士加德納(Phil Gardner)便不鼓勵彈劾內閣，尤其是川普，因為這類行動恐不受搖擺選民歡迎。

生活成本

過去一年參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)領導民主黨黨團發布了一系列提案，強調川普的政策導致生活成本上漲，並提出了具體的法案和更廣泛的框架來解決這一問題，如打破肉類加工企業的壟斷來降低食品雜貨價格。

健保

民主黨人已表示有意解決健保成本問題，並撤銷共和黨在2025年稅改方案中削減的白卡(Medicaid，聯邦醫療補助計畫)預算。去年秋天共和黨提出的政府撥款提案未包含「可負擔健保法」(ACA，歐記健保)內即將到期的保費稅收抵免，民主黨參議員們阻止該提案進而導致政府關門；恢復這些額外的稅抵很可能本次選舉後的優先事項。

舒默4月發布的醫改方案中提到了降低成本、提供可靠醫療服務、減少阻礙等幾項改革方向，但未提及具體立法途徑。幾乎可以確定將擔任舒默副手的民主黨黨鞭、夏威夷州民主黨參議員夏茨(Brian Schatz)曾明確表示，推遲或取消白卡預算削減，是民主黨多數派的第二大優先事項(僅次於結束伊朗戰爭)。

住房

與醫療保健目標不同，住房問題或許能獲得兩黨支持。今年夏天國會通過了「21世紀住房之路法案」(21st Century ROAD to Housing Act)，旨在降低住房成本，取消部分監管規定、促進更多平價住宅的建設與供應。

能源

參院將在選舉後審議「審批程序改革」(permitting reform)，也就是簡化大型能源基礎設施的審批流程、縮短審查時限。這項改革與民主黨的能源政策框架都可能有些跨黨派吸引力，因為它們側重於減少監管，農村地區、紅州電網問題也能獲得解決。

兒童托育

幾位候選人已將兒童托育的成本和可及性列入其競選綱領，本屆國會也出現兩黨支持兒童托育人員的合作。

根據一份預測，民主黨11月期中選舉贏得參院的機會約為56%、贏得眾院的機會則高達77%。(路透)