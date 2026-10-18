「不要國王」全國各地示威再起 促提前投票
全美多地「不要國王」示威再起，配合期中選舉提前投票推動民眾出門投票，同時川普對郵寄投票與非公民選票的質疑也再度引發爭議。
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全美多地「不要國王」示威再起，配合期中選舉提前投票推動民眾出門投票，同時川普對郵寄投票與非公民選票的質疑也再度引發爭議。
全美各地反對川普總統的「不要國王」(No Kings)示威活動，17日再次席捲大城小鎮；隨著許多州的期中選舉提前投票開始，在全國發起的數千場示威呼籲民眾響應「全國行動日」號召，提前投票。
美聯社及國會山莊報(The Hill)17日報導，在華府的林肯紀念堂，儘管天氣寒冷，數以百計的示威人群在寒風中隨著樂團音樂起舞，現場高舉的標語牌中，很多寫著「提前投票」、「你的選票就是你的聲音」、「別動我的選票！」(HANDS OFF MY VOTE!)等口號。
亞特蘭大市議員邦德（Michael Julian Bond）在集會上，鼓勵民眾在喬治亞州的提前投票期間(10月13日至30日)履行公民義務。他表示，「最近流傳最廣的謊言就是『選舉日在11月』。不，提前投票的每一天，都是選舉日。」「憲法賦予你們投票的權力。你不會看到超人、黑豹或神力女超人放棄他們的力量。做個超級英雄，運用你們的力量，去投票站投票吧。」
德州達拉斯公民參與組織「德州組織計畫」(Texas Organizing Project)代表考克斯(Teresa Cox)，也呼籲德州選民在提前投票期間行使投票權；該州提前投票期訂19日開始。
考克斯向人群表示：「投票是我們參與民主進程的最重要方式之一，請了解各項議題、研究候選人並做出明智決定，因為你的選票屬於你自己；不是政黨或某個組織，也不是任何站在麥克風前的人。」
川普一直對郵寄投票持懷疑態度，在沒有證據的情況下聲稱選舉舞弊導致他2020年總統大選失利。川普政府15日控告加州選舉官員，要求法官下令，禁止加州統計那些被聯邦政府認定「可能」為非美國公民的期中選舉郵寄選票，直到確認其移民身分為止。司法部16日警告，若地方官員處理並計入由涉嫌非公民身分選民提交的選票，將面臨刑事調查及潛在起訴風險。
「不要國王」示威活動去年有過兩次全國動員行動；主辦單位表示，去年6月示威約有500萬人參與，去年10月的抗議約700萬人參與。今年3月，為抗議川普政府決定對伊朗採取軍事行動，全美各地舉行了3000多場「不要國王」示威活動。這些活動被標榜為無黨派性質，基本上都是不滿川普執政的人群發起。
這波示威一方面反對川普執政，另一方面趁多州期中選舉提前投票展開，呼籲民眾把抗議轉化為行動，儘早前往投票站投票，捍衛自身選票權利。 華府林肯紀念堂、亞特蘭大與德州達拉斯都出現集會。現場標語主打「提前投票」與「你的選票就是你的聲音」，並由地方民代與公民團體鼓勵民眾把握投票期。 川普政府再次質疑郵寄投票與非公民選票，並對加州選務官提告、要求停止計算特定郵寄選票，司法部也警告可能追究地方官員責任，使選舉爭議升高。
精華 FAQ
這波示威一方面反對川普執政，另一方面趁多州期中選舉提前投票展開，呼籲民眾把抗議轉化為行動，儘早前往投票站投票，捍衛自身選票權利。
華府林肯紀念堂、亞特蘭大與德州達拉斯都出現集會。現場標語主打「提前投票」與「你的選票就是你的聲音」，並由地方民代與公民團體鼓勵民眾把握投票期。
川普政府再次質疑郵寄投票與非公民選票，並對加州選務官提告、要求停止計算特定郵寄選票，司法部也警告可能追究地方官員責任，使選舉爭議升高。
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