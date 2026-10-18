川普和拜登一樣也栽在通膨？未記取4個前車之鑑

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出川普與拜登都因通膨與生活成本問題失分，選民更關心實際負擔而非經濟辯解，未來政府應以穩定物價為核心。

美國9月消費者物價指數(CPI)年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨 。川普 總統壓低物價的競選承諾跳票，最新民調持續顯示三分之二受訪者對川普處理經濟問題的方式，表示不滿，陷入和前任總統拜登 一樣的窘境。

保守派智庫美國企業研究院(AEI)經濟學家史川恩(Michael Strain)撰文指出，美國未來的政府應從中記取四個教訓。

一、選民沒興趣分析總體經濟，只會評估自己現在和未來面臨什麼經濟後果。川普和拜登一樣，試圖轉移選民注意焦點，從通膨勁升轉向低失業率。就經濟分析而言，這很合理；但從選民角度來看，這麼做並不管用。即使在2008年全球金融海嘯和「大衰退」最嚴峻的時期，勞工十之八九仍有工作。但過去五年期間，十名勞工中，就有十人眼睜睜看著物價愈漲愈高。

二、選民認定通膨與政策脫不了干係。據估計，拜登2021年的振興方案使那年基礎通膨率平添大約3個百分點，當時民調顯示一部分選民把通膨惡化歸咎於他的政策。

同理，民眾如今也認定，川普對伊朗發動戰爭導致汽油價格上漲，川普挑起貿易戰也推升物價。一些共和黨籍議員甚至公開反對川普的關稅政策。

三、選民選總統，是希望解決問題，而不是要他診斷問題的成因。目前美國通膨居高不下，固然有一部分是拜登任內物價高漲的後遺症，以及聯準會(Fed)未能履行物價維穩職責。但川普也未認真採取行動減輕選民的負擔能力顧慮，反而蓄意淡化這種焦慮，聲稱高物價是民主黨的騙術，建議美國家庭少買「玩偶」和「鉛筆」給孩子。

四、總統理應推行有助於壓低、穩定通膨的政策。道理很明顯，但這兩位總統任內卻見到數十年來最揮霍的財政政策(拜登的振興方案)，以及自殘式的貿易戰(川普揮舞關稅大刀)，以致美國勞工更難收支平衡。

期中選舉過後，焦點會轉向川普的繼任者會是誰。下一任總統應當把負責任的財政政策和貿易自由化視為優先要務，並且尊重Fed獨立性，以緩和通膨和利率趨升壓力。落實促進生產力提升的政策，包括避免不必要的人工智慧(AI)監管規定，也有助於讓薪資名目成長率超越通膨率。

長期觀之，政治人物的成功，終究建立在政策成功的基礎上。選民將通膨竄升視為政策失敗。不論是民主黨或共和黨，都未能充分記取這個教訓。