密西根參議員選情膠著 猶太裔、穆斯林選民更對立

密西根州聯邦參議員之爭，是未來參院兩黨掌權的關鍵選舉。圖右為民主黨候選人薩依德，左為共和黨候選人羅傑斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州參議員選戰陷入膠著，薩依德與羅傑斯的對決不只關乎黨派勝負，更牽動猶太、穆斯林與阿拉伯裔社群的認同對立。

2026期中選舉備受關注的戰場之一是密西根州聯邦參議員席位之爭，對該州選民來說不僅在於哪個黨派贏得議席，更是猶太 裔與穆斯林社群的對決，成為全美的雙重熱點。

美聯社報導指出自加薩戰爭後，當地猶太與穆斯林社區已動盪不安，如今共和黨 候選人羅傑斯(Mike Rogers)與民主黨 候選人薩依德(Abdul El-Sayed)的對壘，更牽扯到族裔、信仰與認同的深刻問題。

目前最新11日民調示薩伊德以48.1%，略勝羅傑斯的45%，極為接近。

兩人在8日電視辯論中爆發激烈的言語衝突與互相人身攻擊，說明這場選戰已超越黨派之爭。尤其是埃及裔的薩依德若當選，將成為美國首位穆斯林聯邦參議員。

羅傑斯在初選時利用以色列問題作為焦點，目前的競選策略核心是爭取猶太選民的支持。

他不斷將薩依德描繪成極端分子，轉發按讚社媒上大量指薩依德是恐怖分子，威脅猶太選民的帖文，目的是藉此贏得傳統上支持民主黨的猶太裔群體。

但薩依德陣營及支持者全力駁斥這些指控為抹黑，甚至原本支持共和黨的阿拉伯裔族群，也反指共和黨是製造恐懼以動員支持力量。

可是回歸到黨內，不少猶太裔民主黨人的確面臨是否支持薩依德的猶豫；過去支持川普的阿拉伯裔領袖們，同樣對共和黨愈來愈感到擔憂。

民主黨內部早在初選時，在以色列問題上已存在嚴重分歧，儘管薩依德勝出，但許多民主黨高層人士都與他保持距離。

共和黨方面，許多阿拉伯裔選民因應前總統拜登支持以色列而改投共和黨，可是現在對薩依德肆意攻擊，又讓批評川普及羅傑斯之聲日益高漲。

一些阿拉伯裔美國人領袖也加入批評行列，兩年前川普在大選中贏得密西根州，他們發揮了重要作用，現在卻認為基於宗教信仰對族裔的攻擊不可接受，明言攻擊薩依德是錯誤的。

目前羅傑斯與薩依德的選情，陷於極度膠著狀態，這種狀態也反映美國國內政治「種族血緣認同政治」與「極端主義滲透論敘事」之間的輿論攻防戰。其核心衝突並非存在於外部敵對勢力，而是深植於社會內部對穆斯林群體政治參與的敏感。