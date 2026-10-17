選情不妙 川普抓戰犯引爆白宮內鬥 核心官員推威爾斯背鍋

期中選舉的共和黨選情不妙，川普抓戰犯引爆白宮內鬥，矛頭指向白宮幕僚長威爾斯(右)。圖為川普總統6日在白宮草坪前與媒體互動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 隨著期中選舉逼近、共和黨選情轉弱，川普將策略失敗歸咎幕僚與外部顧問，白宮內鬥升高，選戰布局也面臨全面失靈。

期中選舉投票日漸逼近，共和黨選情愈來愈不妙，川普 開始將選戰策略失敗，歸咎核心幕僚與競選團隊，引爆白宮 大甩鍋與嚴重內鬥。

據路透報導，川普首先選擇切割選情告急。民調顯示民主黨 很有可能贏得國會眾院控制權，參院局勢也陷入膠著。失去眾院將嚴重阻礙川普最後二年任期的立法議程，並給民主黨發揮調查與傳喚權的空間，成為跛腳總統。

據報導，面對選情不利局面，他公開與私下質疑選舉經費使用效率、選區劃分成效，以及候選人選擇。他甚至要支持者「當作他也在選票上」來催票，卻極力迴避自己在制定策略中的角色。

儘管選區重劃由他親自推動，但他個人受選民的滿意度，因高物價與伊朗戰爭等爭議走低，拖累選情，他仍習慣將失敗怪罪他人，避免承認自己的責任。

內訌？白宮：無稽之談

其次，知情人士形容現狀根本是自己人圍成一圈相互開砲的「內訌行刑隊」(circular firing squad)，矛頭指向超級政治行動委員會(super PAC MAGA Inc.)操盤手布萊爾(James Blair)，川普質疑布萊爾掌管的2億元選舉經費為何未能拉抬民調；白宮官員則怪幕僚長威爾斯(Susie Wiles)監督不力。不過白宮發言人英格爾(Davis Ingle)仍強力駁斥這些爆料全屬無稽之談。

布萊爾同時在2025年1月到2026年5月擔任白宮副幕僚長，是川普權力核心人物。他離任後即為波士尼亞的塞族亞共和國的政治顧問。

第三，海外兼差成為新箭靶。布萊爾與曾共同管理競選活動的拉希維塔(Chris LaCivita)被爆出在10月初選戰關鍵期，前往波士尼亞的塞族亞共和國(Republika Srpska)兼差擔任政治顧問並領取高薪。

白宮官員質疑二人分心，川普也迅速在社群平台「真實社交」(Truth Social)上將他們切割為「外部顧問」，放話若有利益衝突將立即開除。對此，拉希維塔反擊稱這是匿名懦夫的無端攻擊。知情人士透露，布萊爾選後重返白宮的可能性已完全破滅。

關鍵策略 全面失靈

最後，關鍵策略全面失靈。 以德州為例，共和黨重新劃分選區原本期望擴大席位優勢，但因過度稀釋川普支持者的票源，加上生活成本高漲導致拉丁裔選民支持度不如預期，選票流失，反而讓現任議員選情更加脆弱。面臨眾院失守威脅，川普如今面臨選舉經費砸不出成效、內部又互相卸責的雙重危機。