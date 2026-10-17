我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休男再陷浪漫殺豬盤 家人攔不住 去年才被騙50萬

搬到南橘以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

川普為何選扎卡里亞當發言人？只因她常在電視替他辯護

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮前發言人閃電下台，川普高級幕僚甚至問，「有人查過她的背景嗎？」。(美聯社)
白宮前發言人閃電下台，川普高級幕僚甚至問，「有人查過她的背景嗎？」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普因急需忠誠發言人，臨時任用常在電視替他辯護的扎卡里亞，但她上任後表現失常、又爆出資格爭議，最終僅5天便被撤換。

白宮新任發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)上任五天便遭撤換。CNN報導，她原本甚至不在主要人選之列，之所以突然獲青睞，源自川普一時起意，想任用一名忠誠、經常在電視上替他辯護的人。

整起事件發生在距離期中選舉不到三周之際。共和黨選情惡化，川普也因黨內困境受到責難，開始抱怨沒有人替自己傳達政治訊息，原本不急著填補的發言人職缺，突然變得重要起來。

白宮先前其實已找了數周。顧問與盟友曾提出幾名知名度更高的人選，但高層數度縮小名單後，卻發現候選人過去曾批評川普，因此剔除。就在此時，經常上有線電視替川普辯護的扎卡里亞浮上檯面。一周前她還不在考慮名單中。

白宮先安排兩人通話，扎卡里亞隔天飛到華府，兩天後進入橢圓辦公室，川普便提議任用她，當時白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)甚至不在場。

問題很快就在她第一次主持白宮記者會後爆發。扎卡里亞上場前90分鐘，簡報資料才全部定稿；即使只是照稿念一段稱頌川普政績的制式內容，她仍講得斷斷續續，進入提問後，又答不出美國是否停止與烏克蘭分享情報。記者會進行約14分鐘便草草落幕。

一名政府高層直言：「有些人就是有那種能力，她沒有，她鎮不住全場。」另一名川普顧問看完記者會後更直接爆粗口：「他X的在那搞什麼？」有人追問：「有人審查過她嗎？」答案很簡單：沒有。

但川普起初不認為扎卡里亞表現特別糟，直到相關報導愈演愈烈後，才開始感到難堪。

另一段插曲發生在川普13日赴阿拉斯加造勢時。扎卡里亞自行安排川普在活動後接受福斯新聞記者訪問。白宮幕僚提醒她，川普才剛在台上講了兩個小時，向來不喜歡活動結束後再排事情，團隊上下都很清楚這項習慣。

但扎卡里亞仍堅持，還說那名記者是她的朋友。直到川普下台準備離開，她才告知安排。消息人士說，川普明顯動怒，表示不想受訪，最後才讓步。幕僚認為，這顯示扎卡里亞不懂自己的老闆。

在這之後，扎卡里亞被媒體踢爆沒通過資格考試卻自稱律師，成為壓垮她的最後一根稻草。15日晚間，她接受川普友人、福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)訪問時，再被追問法律資格。川普此後認定她已難以繼續留任，隔天告訴她：「老實說，如果我是妳，我會重新考慮(這份工作)。」

扎卡里亞上任前，白宮官員一度已接受期中選舉前可能都不會有發言人。如今她被閃電撤換，一切回到原點。部分川普顧問看著扎卡里亞短暫的任期，不禁疑惑政府內曝光度最高、也最搶手的職位之一，怎麼會交給這樣一個缺乏經驗或信心的人手中。

川普16日未透露是否已有接替人選，只稱：「很多人都想要這份工作。」

精華 FAQ

  • 主要因期中選舉逼近、共和黨選情惡化，川普抱怨缺乏替自己傳達訊息的人，因此轉而挑選一名忠誠、且常在電視上替他辯護的支持者。

  • 她首次主持記者會就出現簡報未成熟、回答失準等問題，還在阿拉斯加行程中擅自安排受訪，顯示對川普作風不熟悉，讓幕僚相當不滿。

  • 除了記者會表現不佳外，她又被爆出未通過資格考試卻自稱律師，爭議擴大後讓川普感到難堪，最後認定她已難以繼續留任。

川普 白宮 共和黨

上一則

霍楚赴長島為亞裔郡議員候選人陳茱莉等助選 助民主黨奪回眾院

下一則

川普給俄羅斯經濟生路 盼普亭助美減輕油價壓力助攻選情

延伸閱讀

「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除

「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除
整理包／白宮最短命發言人？扎卡里亞5天下台全紀錄

整理包／白宮最短命發言人？扎卡里亞5天下台全紀錄
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36
白宮發言人扎卡里亞13日在白宮簡報室接受記者提問。（美聯社）

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

2026-10-17 02:40

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨
美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到