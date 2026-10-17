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福斯民調：川普支持度36%創新低 選民最擔憂的不是通膨

編譯盧炯燊／綜合報導
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立場傾向支持川普的福斯新聞近日民調，川普支持度降到36%，是兩個任期的最低點。(...
立場傾向支持川普的福斯新聞近日民調，川普支持度降到36%，是兩個任期的最低點。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新福斯民調顯示川普支持率降至36%創新低，選民對經濟、通膨與政府腐敗疑慮強烈，期中選舉前壓力明顯升高。

距離期中選舉不足三個星期，福斯新聞(Fox News)最新民調顯示總統川普的整體支持率，跌至他兩屆任期內的歷史新低，反映選民日益不滿他處理關鍵問題上的表現。

「國會山莊報」(The Hill) 報導，素來支持川普的福斯新聞15日公布最新民調結果。認可川普執政表現的選民從5月時的39%進一步下跌至36%，不認可者高達64%，是他兩屆總統任內的最低紀錄。

其中支持率下跌最為顯著的是45歲及以下、家庭年收入低於5萬元、非白人選民以及無大學學歷的選民。

即使共和黨選民裡，支持率也跌至76%，有23%不認可川普；民主黨選民裡，98%的人不認可川普，只有2%表示支持。另外有78%的無黨派受訪者不認同川普，22%表示認可。

民調顯示川普在處理經濟及通膨方面尤其失敗，70%不認可他對經濟的處理方式， 60%受訪者將「生活成本」列為首要經濟憂慮， 高達74%對當前美國經濟持負面評價，69%不認同他處理關稅議題的方式，在處理通膨問題上的支持率，也從 5 月時的36%大跌至22%。

其他議題上，選民對川普的不滿程度也相當高，64% 不認同他的外交政策處理方式，56% 不認同他處理移民政策的方式。

在各項重要議題中，川普在邊境安全方面的施政獲得最高評價，受訪者中有50%表示贊同，另有50%表示不贊同。

根據這個最新民調，高達90%極度或非常擔憂政府腐敗問題，其擔憂程度甚至超過對通膨、醫療保健及其他問題。僅有12%表示不太擔心或完全不擔心政府腐敗問題。

此外，絕大多數受訪者也對汽油價格和醫療保健費用表示極度或非常擔憂，比率分別為83%和80%。

自川普2025年重返白宮後，他的淨資產持續增長，主要得益於其家族的加密貨幣投資以及他本人的股票交易。

民主黨人警告，如果重新掌控國會，將會調查川普及其政府官員是否涉及腐敗。

這次民調是從10月9日至12日訪問1202名已登記選民，誤差率為2.5%。

精華 FAQ

  • 民調顯示川普支持率從5月的39%下滑到36%，不認可者升至64%，創下他兩屆任期內的最低紀錄，反映選民對其執政表現不滿加深。

  • 選民最憂慮的是政府腐敗，其次才是生活成本、汽油價格與醫療費用；雖然通膨重要，但民調顯示對腐敗的擔憂甚至高於通膨，顯示焦點已擴大。

  • 他在經濟與通膨表現最差，70%不認可其經濟處理、通膨支持率僅22%，外交與移民也多遭否定；唯一較高的是邊境安全，支持與反對各半。

川普 民調 通膨

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