預期共和黨期中選舉將大敗 白宮展開幕僚長卡位戰 至少3人虎視眈眈

白宮幕僚長威爾斯。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，隨著共和黨被看衰將在11月期中選舉大敗，白宮幕僚長威爾斯去留與接班戰已浮上檯面，米勒、普爾特和李修頓等人正積極卡位。

華盛頓郵報報導，在川普總統第二任期內一直低調處理內部衝突的白宮 幕僚群，如今預期11月期中選舉 將大敗、內部開始動盪，更公開爭權。由於白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)被認為可能在大選後卸任，包括副幕僚長米勒(Stephen Miller)、聯邦住房金融局長普爾特(Bill Pulte)及環保署長李修頓(Lee Zeldin)等人，都對其職務虎視眈眈，積極爭取接任。

華郵報導，多位親近川普人士匿名討論敏感人事運作內幕，他們描繪的內鬥景象，與川普第一任期白宮人事激烈混戰局面相去不遠。有人形容，白宮過去一周有如「新狂野西部」。

知情人士指出，這場上周起展開的權力角力，起於川普在未徵詢威爾斯情況下，直接聯繫扎卡里亞(Katie Zacharia)，邀她擔任新的白宮新聞秘書。川普的單方面行動被解讀為威爾斯被削權、西翼權力中心不穩。

副幕僚長米勒。(路透)

威爾斯其實並未向幕僚或盟友透露她已計畫離職；但白宮高層幕僚通常在屆滿18個月至兩年後離開這類高壓職位。川普第一任期共換過四位幕僚長。

據稱，川普本人向盟友表示，距離期中選舉只剩18天，卻無人如他期望那樣強烈公開為他辯護，令他沮喪；他很擔心遺漏重要訊息，最近頻頻致電友人、白宮幕僚和外部顧問。交談過程中，川普曾對負責統籌期中選舉及政策的兩位外部顧問布萊爾(James Blair)和拉希維塔(Chris LaCivita)表達不滿；而這兩人都是威爾斯的親密盟友。

若期中選舉共和黨 大敗，威爾斯是否選擇留任，已成「川普宇宙」核心話題。一位威爾斯盟友表示：「若共和黨下月大敗，很可能會是野心家趁機擠進幕僚長辦公室的契機。」

聯邦住房金融局長普爾特。(美聯社)

據稱，爭奪下任幕僚長的方式五花八門；其中，普爾特經常帶著看板前往高爾夫球場或「空軍一號」，他在看板上寫下他對當天困擾川普問題的「解方」，試圖說服川普支持他的構想。接近白宮人士透露，川普曾告訴幕僚，普爾特帶來的看板太多，已把白宮官邸弄得雜亂不堪。

白宮發言人阿爾瓦雷斯(Danielle Alvarez)回應華郵置評請求時說：「這些匿名人士什麼都不知道，只關心自己，他們的行為自私且投機，並非真正關心川普總統。總統優先事項是為美國人民交付成果並贏得期中選舉。」

環保署長李修頓。(美聯社)