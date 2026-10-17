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扎卡里亞：中國連像樣的廁所都沒有 中國外交部：多來走走

編譯馬雯婷／綜合報導
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白宮新任發言人扎卡里亞。(美聯社)
白宮新任發言人扎卡里亞。(美聯社)

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文章摘要整理：

扎卡里亞在受訪時批評中國基礎設施，稱連像樣的廁所都沒有，中國外交部則回應歡迎她多來中國走走，事件也再度引發對其資歷與表現的質疑。

針對扎卡里亞(Katie Zacharia)聲稱中國連「像樣的廁所」都沒有，引發關注，中國外交部發言人毛寧16日表示，歡迎她「有機會多來中國走走」，11月即可到深圳參加亞太經合會議(APEC)。

但扎卡里亞16日已被川普總統免職，上任僅僅五天。

南華早報導報導，川普總統營造與中國國家主席習近平友好關係，今年5月才訪問過北京，習近平9月回訪華府，川普11月可能再參加在深圳舉行的亞太經合會，12月習近平可望到邁阿密出席20國高峰會(G20)。

扎卡里亞接受右翼網紅波索比克(Jack Posobiec)訪問時，回憶起2016年外界普遍認為中國即將超越美國的看法。她說，「我對這件事記得非常清楚。當時我剛從中國回來，心裡想著，『中國怎麼會成為下一個即將崛起的國家？他們連像樣的廁所都沒有。』」

扎卡里亞曾在中國生活，預計下個月再次訪問中國，但她首次記者會表現不佳，受訪又惹風波。

對此，中國外交部周五作出回應，建議扎卡里亞有機會不妨再次訪問中國。毛寧在記者會上表示，「歡迎她有機會多來中國走走。」說這番話時，她似乎努力忍住笑意。

扎卡里亞發表這番言論之際，距離她首次在白宮記者團面前亮相僅數日。她的首秀受到不少質疑，當時她似乎無法回答一些基本問題，甚至一度將自己的丈夫稱為總統。

這名41歲的白宮發言人也因法律專業資格受到質疑。此前，當被問及在哪裡通過律師資格考試時，她的回答未能給出明確答案。通過律師資格考試是取得美國執業律師資格的必要條件。

扎卡里亞自稱是一名律師，並在個人資料中列出自己擔任一家位於加州的保守派非營利組織的總法律顧問。她也表示，自己曾在北京一家律師事務所工作。

南華早報指出，根據扎卡拉里領英資料，她稱2011年至2013年在北京的中倫法律事務所工作。

周四，當被問及法律背景時，扎卡里亞表示，她曾報名參加律師資格考試，但後來因計畫與丈夫搬到中國生活而「分心且不堪負荷」。

她說，返回美國後，又因生下第一個孩子，未能再次參加律師資格考試。

華爾街日報報導，扎卡里拉曾在加州參加律師考試，但沒有通過。

精華 FAQ

  • 她在接受訪問時稱中國連「像樣的廁所」都沒有，言論被外界廣泛關注。中國外交部發言人毛寧隨後表示，歡迎她有機會多來中國走走。

  • 毛寧在記者會上以較輕鬆的語氣回應，表示歡迎扎卡里亞有機會多來中國走走，並提到她11月即可到深圳參加APEC，似乎帶有反諷意味。

  • 她上任白宮發言人僅5天就被川普免職，先前記者會表現也受批評，且她的律師資格與是否通過加州律師考試都遭到媒體質疑。

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