我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

白宮最短命發言人 扎卡里亞只做了5天 打破前輩的11天紀錄

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普第一任期內的白宮通訊主任史卡拉穆奇(右)上任11天就被開除，他戲稱扎卡里亞...
在川普第一任期內的白宮通訊主任史卡拉穆奇(右)上任11天就被開除，他戲稱扎卡里亞的五天任期已打破他的紀錄。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮首席發言人扎卡里亞上任5天即離職，打破史卡拉穆奇11天的白宮最短任期紀錄，兩人也在X平台以自嘲與調侃回應。

白宮首席發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)創下了上任5天即下台的新紀錄。2017年7月在川普總統第一任期內，履新11天就被解僱的前白宮通訊聯絡主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)聞訊後，在X平台發文道：「紀錄就是用來被打破的。但我不會把快樂建築在別人的痛苦上。」

每當白宮有新官員快速離職或人事大地震時，史卡拉穆奇的名字就會浮上檯面。他在白宮新聞聯絡室的時日只有短短11天，已成了一則經久不衰的笑話，甚至演變出一個衡量政治時間的單位：「一個史卡拉穆奇」（a Scaramucci），簡稱「a Mooch」。

扎卡里亞13日首次主持白宮新聞簡報會表現不穩，遭外界嚴格檢視後，社群媒體紛紛出言調侃，許多人看好戲地猜測她的任期能否撐過「一個史卡拉穆奇」（即11天）；預測市場網站Kalshi甚至出現「扎卡里亞會何時離職」的押注。

扎卡里亞的白宮簡報處女秀被眾人嘲諷之後，史卡拉穆奇也曾上網發文自我解嘲道：「倒數計時已經開始。目前為止，只過了『一個史卡拉穆奇』的十一分之一。」「她能撐下去的。我賭她的任期會超過『一個史卡拉穆奇』。」

16日，扎卡里亞打破史卡拉穆奇的任期紀錄。當天下午，史卡拉穆奇在X平台又發一文，特別以「過來人」身分向扎卡里亞致意道：「親愛的@katiezacharia，身為『白宮短命任期』領域的全球頂尖專家，我想對你說：關掉新聞，去享受與家人共度的時光吧。總有一天你會明白，這是上天送給你的一份厚禮。」

史卡拉穆奇是著名華爾街金融家，也是天橋資本(SkyBridge Capital)創辦人。他創下白宮人事最短任期紀錄、離開白宮後，立場180度大轉變，成為共和黨內直言不諱的反川健將。今年9月，他剛出版新書《All the Wrong Moves》，剖析川普再度崛起背後的經濟與政治社會體制因素。

精華 FAQ

  • 她上任後僅5天就下台，直接打破史卡拉穆奇先前維持的11天紀錄，成為白宮人事變動中的新話題，也引發媒體與社群大量討論。

  • 史卡拉穆奇在X平台表示紀錄本來就是用來被打破的，但不想把快樂建立在別人的痛苦上，之後又以過來人身分勸她關掉新聞、陪伴家人。

  • 因為他在白宮任職僅11天就被解僱，長期被視為「白宮短命任期」的代表，甚至衍生出「一個史卡拉穆奇」作為衡量政治時間的說法。

川普 白宮 社群媒體

上一則

「白宮最短命發言人」扎卡里亞是不是律師？lawyer、attorney大不同

下一則

扎卡里亞：中國連像樣的廁所都沒有 中國外交部：多來走走

延伸閱讀

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
扎卡里亞律師身分遭質疑 WSJ：她曾參加律師考試 未通過

扎卡里亞律師身分遭質疑 WSJ：她曾參加律師考試 未通過
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元