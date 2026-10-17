我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除

記者胡玉立、編譯馬雯婷／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮新發言人扎卡里亞上任僅五天，即因表現不佳且連續失言，川普總統（右）已決定不再...
白宮新發言人扎卡里亞上任僅五天，即因表現不佳且連續失言，川普總統（右）已決定不再保她。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

白宮首席發言人扎卡里亞上任僅5天，川普便暗示她應重新考慮職務，外媒並指她已遭解僱，原因與表現不佳及資歷爭議有關。

白宮首席發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)才剛上任五天，就「被離職」了。川普總統告訴媒體，他16日上午已要求扎卡里亞「重新考慮」她的職務。有線電視新聞網(CNN)報導，此舉等同宣布扎卡里亞的短暫任期已告終結。

CNN報導，川普顧問透露，川普已將扎卡里亞解僱，她將在未來幾天內離開白宮。國會山莊報（The Hill）報導，白宮官員證實，扎卡里亞正處於卸下白宮首席發言人職務的過渡階段。華爾街日報報導，白宮官員和知情人士證實，扎卡里亞將轉任新職，不再擔任新聞秘書，具體安排將在日後公布。

川普是在離開白宮前往喬治亞州輔選之前，向記者暗示扎卡里亞即將離職的消息。他說，他上午已向扎卡里亞表示：「老實說，如果我是你，我會重新考慮(這份工作)。」川普表示，他回到白宮之後會和扎卡里亞談一談，並將決定權留給她。

CNN報導，川普似乎不太支持這位處境艱難的白宮新聞秘書。川普說，他當時問扎卡里亞：「凱蒂，你需要這些嗎？我覺得你不需要。」「你想一下，但我建議重新考慮。」

川普：媒體惡意沒要收手

今日美國（USA TODAY）報導，川普對扎卡拉亞說，媒體這幾天對她的態度「非常粗暴」，甚至「惡意相向」，而且沒有打算收手。川普說，「她這幾天承受了很大的壓力。也許這份工作不適合她。我跟她說，『人生最重要的是要過得開心。』」

扎卡里亞在不到一周之前，應川普邀請，接替李維特（Karoline Leavitt）稍早請辭後留下的白宮首席發言人職缺。扎卡里亞因為曾擔任保守派電視評論員，引起川普注意，加上其他潛在候選人曾發表批評川普言論被認為不合適，讓扎卡里亞迅速雀屏中選。但她缺乏相關經驗的問題很快就暴露出來。

扎卡里亞（左）近日又因批評中國的廁所引起話題，中國外交部發言人毛寧甚至邀請她再到...
扎卡里亞（左）近日又因批評中國的廁所引起話題，中國外交部發言人毛寧甚至邀請她再到中國走走看看。（美聯社）

簡報處女秀僅14分鐘

13日，由扎卡里亞主持的白宮簡報處女秀，只持續了14分鐘；她表現得明顯緊張慌亂，只回答了三個問題。

同時扎卡里亞的法律從業背景也引發輿論關注。她以前曾在電視上自稱律師(lawyer)；但有報導指出，她並未在美國任何州取得執業律師資格。

川普宣布聘用時，曾稱扎卡里亞為「律師」(attorney)。13日她在白宮南草坪陪同川普登上「陸戰隊一號」直升機前，曾被問到是在哪一州通過律師資格考試，她令人困惑地回答「當我搬到中國時」。事實證明，扎卡里亞從未通過律師資格考試；後來她接受福斯新聞訪談，也解釋了這一點。

川普仍尊重並欣賞她

接近川普人士告訴CNN，川普個人仍尊重並欣賞扎卡里亞。知情人士透露，川普一開始並不認為扎卡里亞的首次新聞簡報表現，像一些顧問認為地那麼糟。但她15日晚與福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)對談、16日做客「福斯與朋友們」(Fox and Friends)節目，招致更多批評，讓川普確信，由她續任首席發言人已不可行。川普向盟友和顧問表示，也許她「還沒準備好應對這種黃金時段(prime time)」。

精華 FAQ

  • 川普公開表示她應「重新考慮」這份工作，多家媒體則引述白宮內部消息稱她已被解僱。外界認為，她的簡報表現、經驗不足與爭議接連浮現，讓續任空間迅速縮小。

  • 川普對媒體說，她承受很大壓力，媒體對她也很粗暴，甚至暗示這工作未必適合她。CNN等媒體因此解讀，這等同宣布她的短暫任期已結束。

  • 她的處女秀僅14分鐘，只回答3個問題，整體表現顯得緊張慌亂；此外，她曾自稱律師卻未取得美國執照，也讓外界質疑其專業資格與任職正當性。

川普 白宮

上一則

扎卡里亞：中國連像樣的廁所都沒有 中國外交部：多來走走

下一則

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

延伸閱讀

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
扎卡里亞律師身分遭質疑 WSJ：她曾參加律師考試 未通過

扎卡里亞律師身分遭質疑 WSJ：她曾參加律師考試 未通過
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元