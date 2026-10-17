「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除

白宮新發言人扎卡里亞上任僅五天，即因表現不佳且連續失言，川普總統（右）已決定不再保她。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮首席發言人扎卡里亞上任僅5天，川普便暗示她應重新考慮職務，外媒並指她已遭解僱，原因與表現不佳及資歷爭議有關。

白宮 首席發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)才剛上任五天，就「被離職」了。川普 總統告訴媒體，他16日上午已要求扎卡里亞「重新考慮」她的職務。有線電視新聞網(CNN)報導，此舉等同宣布扎卡里亞的短暫任期已告終結。

CNN報導，川普顧問透露，川普已將扎卡里亞解僱，她將在未來幾天內離開白宮。國會山莊報（The Hill）報導，白宮官員證實，扎卡里亞正處於卸下白宮首席發言人職務的過渡階段。華爾街日報報導，白宮官員和知情人士證實，扎卡里亞將轉任新職，不再擔任新聞秘書，具體安排將在日後公布。

川普是在離開白宮前往喬治亞州輔選之前，向記者暗示扎卡里亞即將離職的消息。他說，他上午已向扎卡里亞表示：「老實說，如果我是你，我會重新考慮(這份工作)。」川普表示，他回到白宮之後會和扎卡里亞談一談，並將決定權留給她。

CNN報導，川普似乎不太支持這位處境艱難的白宮新聞秘書。川普說，他當時問扎卡里亞：「凱蒂，你需要這些嗎？我覺得你不需要。」「你想一下，但我建議重新考慮。」

川普：媒體惡意沒要收手

今日美國（USA TODAY）報導，川普對扎卡拉亞說，媒體這幾天對她的態度「非常粗暴」，甚至「惡意相向」，而且沒有打算收手。川普說，「她這幾天承受了很大的壓力。也許這份工作不適合她。我跟她說，『人生最重要的是要過得開心。』」

扎卡里亞在不到一周之前，應川普邀請，接替李維特（Karoline Leavitt）稍早請辭後留下的白宮首席發言人職缺。扎卡里亞因為曾擔任保守派電視評論員，引起川普注意，加上其他潛在候選人曾發表批評川普言論被認為不合適，讓扎卡里亞迅速雀屏中選。但她缺乏相關經驗的問題很快就暴露出來。

扎卡里亞（左）近日又因批評中國的廁所引起話題，中國外交部發言人毛寧甚至邀請她再到中國走走看看。（美聯社）

簡報處女秀僅14分鐘

13日，由扎卡里亞主持的白宮簡報處女秀，只持續了14分鐘；她表現得明顯緊張慌亂，只回答了三個問題。

同時扎卡里亞的法律從業背景也引發輿論關注。她以前曾在電視上自稱律師(lawyer)；但有報導指出，她並未在美國任何州取得執業律師資格。

川普宣布聘用時，曾稱扎卡里亞為「律師」(attorney)。13日她在白宮南草坪陪同川普登上「陸戰隊一號」直升機前，曾被問到是在哪一州通過律師資格考試，她令人困惑地回答「當我搬到中國時」。事實證明，扎卡里亞從未通過律師資格考試；後來她接受福斯新聞訪談，也解釋了這一點。

川普仍尊重並欣賞她

接近川普人士告訴CNN，川普個人仍尊重並欣賞扎卡里亞。知情人士透露，川普一開始並不認為扎卡里亞的首次新聞簡報表現，像一些顧問認為地那麼糟。但她15日晚與福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)對談、16日做客「福斯與朋友們」(Fox and Friends)節目，招致更多批評，讓川普確信，由她續任首席發言人已不可行。川普向盟友和顧問表示，也許她「還沒準備好應對這種黃金時段(prime time)」。