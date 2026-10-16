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聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪馬斯克（圖）為德州檢察長派克斯頓代表共和黨角逐聯邦參議員捐款1億5000...
科技富豪馬斯克（圖）為德州檢察長派克斯頓代表共和黨角逐聯邦參議員捐款1億5000多萬元，成為派克斯頓競選資金主要來源。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦申報資料顯示，馬斯克以超過1億5000萬元重押德州參議員選戰，成為派克斯頓最大金主，也讓共和黨在德州選情與廣告攻勢再度升溫。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)15日申報資料顯示，科技富豪馬斯克(Elon Musk)為德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)代表共和黨角逐聯邦參議員捐款1億5000多萬元，成為派克斯頓競選資金主要來源。CNN 16日分析，馬斯克在2024年大選期間出資2億5000多萬元協助川普總統重返白宮，今年期中選舉再度擔任共和黨選舉核心支柱的角色。

旨在支持共和黨聯邦參議員候選人的超級政治行動委員會(super PAC)「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)今年第三季申報顯示，馬斯克9月9日捐款7500萬元，9月23日又捐8300萬元。

共計1億5000多萬元捐款主要流向名為「德州政治行動委員會」(Texas PAC)的組織，這個組織是為這場德州聯邦參議員選舉而成立，馬斯克在德州有許多商業利益，旗下商業王國當中的太空探索科技公司(SpaceX)、特斯拉(Tesla)以及社群媒體X，營運總部都在德州。

現任共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)爭取連任卻在初選敗給派克斯頓，派克斯頓在期中選舉迎戰民主黨對手塔拉里科(James Talarico)。

根據申報紀錄，「參議院領導基金」9月10日轉帳7500萬元給「德州政治行動委員會」，與馬斯克前一天捐款金額相符。「參議院領導基金」9月24日轉帳8300萬元給「德州政治行動委員會」，金額也跟前一天馬斯克捐款數目一樣。

派克斯頓競選團隊與相關委員會在第三季的募款總額為1800萬元。

市場調查機構AdImpact統計，馬斯克捐款在9月之間流入，支持共和黨的競選廣告在德州大量增加，「德州政治行動委員會」光是9月份的廣告花費就超過7700萬元。從9月到投票日之間的廣告時段預訂，「德州政治行動委員會」支持派克斯頓的宣傳花費估計有1億6000萬元。

塔拉里科競選團隊15日則宣布，今年第三季募款出現破紀錄的6400萬元，打破了之前民主黨南卡羅來納州聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)在2020年寫下的5790萬元單季募款紀錄。

塔拉里科競選團隊在聲明中說，自從塔拉里科2025年9月啟動競選活動以來，募款總額來到1億3430萬元，絕大部分來自小額捐款。

紐約時報16日分析，德州共和黨人對選情逐漸感到憂心，害怕共和黨三十多年來將第一次在德州全州選舉落敗。

CNN報導，德州聯邦參議員選舉競爭激烈，整體廣告支出已超過5億，但派克斯頓與塔拉里科民調仍不相上下。

精華 FAQ

  • 聯邦選委會資料顯示，馬斯克合計捐出1億5000多萬元，主要流向為德州參議員選戰成立的「德州政治行動委員會」，因此成為派克斯頓最主要的資金來源。

  • 因為「參議院領導基金」9月10日與9月24日分別轉帳7500萬元、8300萬元給德州政治行動委員會，金額正好對應馬斯克前一天的兩筆捐款，時間與數字都相符。

  • 目前派克斯頓與民主黨對手塔拉里科民調接近，廣告支出已超過5億美元；塔拉里科第三季募款達6400萬元創紀錄，顯示雙方都在激烈搶攻選票與資源。

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