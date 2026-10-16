兩黨反彈下踩煞車 川普取消直播胡德堡槍手死刑

前陸軍精神醫師哈桑當年在胡德堡槍殺13人，即將執行死刑。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普原欲直播胡德堡槍手哈桑的死刑執行過程，但在兩黨與教會、共和黨高層反彈後踩煞車，改為不直播、仍按計畫處決。

在兩黨強烈批評反彈下，川普 總統15日叫停國防部直播胡德堡槍手哈桑(Nidal Malik Hasan)槍決行刑過程的計畫；川普表示，哈桑將按計畫處決，但不會進行直播。

川普在社群媒體發文指出，「我認為，將行刑過程直播給所有人看，或許能對世人產生強大嚇阻效果，讓大家親眼看到美國如何處置恐怖分子和哈桑這樣的人渣。不過，許多善良且出於好意的人並不想透過直播或其他任何影像方式，觀看他死亡。」

川普叫停直播行刑計畫後，五角大廈 首席發言人帕內爾(Sean Parnell)表示，川普曾與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)討論取消直播計畫的決定，「部長支持總統決定，兩人立場完全一致」。

五角大廈訂12月3日對哈桑執行死刑 槍決。川普表示，受害者直系親屬若願意，可以親臨現場觀看行刑。

赫塞斯日前宣布將直播哈桑死刑執行過程後，立即招致共和黨和民主黨人士強烈反彈；有些人批評此舉堪比神學士或獨裁政權做法，還可能煽動恐怖主義行徑。副總統范斯(JD Vance)也公開表示自己不會觀看那場直播。

范斯是天主教徒，教會長期反對死刑；美國天主教主教團(U.S. Conference of Catholic Bishops)負責人曾譴責川普政府打算直播哈桑死刑過程的決定；大主教科克利(Paul S. Coakley)指此舉是「野蠻宣揚死亡文化，須重新考慮」。眾議院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)等多位共和黨高層也表達類似看法。

「哈桑理應被處以死刑，但要公開並直播他的處決過程，簡直令人作嘔，」赫塞斯的激烈批評者、北卡羅來納州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)上周在X平台寫道：「公開處決是伊朗和阿富汗等壓迫性獨裁政權的行徑。這種獨裁政權不應發生在美國。」

五角大廈自1930年代以來，從未進行過公開軍事處決。美軍上次執行死刑是在1961年4月13日，當時陸軍二等兵貝內特(John Bennett)被處以絞刑。

國防部原本準備直播德州胡德堡死囚哈桑執刑畫面，但在兩黨都反對下，川普總統15日臨時喊停。圖為2010年的紀念儀式。（美聯社）