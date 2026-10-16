祕密文件曝光白宮宴會廳金主 Nvidia、蘋果各捐2500萬元

川普總統興建白宮宴會廳的幕後金主，包括輝達和蘋果。圖為川普上月與各科技龍頭聚餐，輝達執行長黃仁勳即坐在身旁。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵曝光白宮宴會廳3億3300萬元金主名單，Nvidia、蘋果等大企業捐款居高，且多數捐款者與聯邦合約、監管或特赦利益相關。

華盛頓郵報15日獨家報導，祕密文件披露川普總統白宮 宴會廳3億3300萬元經費的捐款金主名單，某些捐款人是主管機關決策或政府合約的受益方，也有捐款人的家庭成員獲得特赦。科技大廠Nvidia輝達(另稱英偉達)、蘋果公司(Apple )以及共和黨金主艾德森(Adelson)家族、Dish Network共同創始人兼億萬富豪艾爾根(Charles Ergen)都承諾捐款2500萬元，是這份名單上最高捐款金額。

祕密文件揭露了為川普宴會廳捐贈3.3億元的幕後金主，其中包括一些從監管決定、政府合約中受益的人。

名單包括截至上個月底為止，共67筆金額超過1萬元的宴會廳捐款，其中至少7700萬元來自要求匿名的捐款人。

根據統計，絕大多數捐款的富豪與企業與聯邦政府有商業關係，或者利益受到聯邦政府監管。在川普第二任政府簽訂聯邦合約的公司與企業高層主管，在捐款名單占約半數。

身為全球市值最高上市公司的輝達，2025年10月成為白宮宴會廳最高金額捐款企業。先前三個月，輝達與川普達成向中國銷售先進晶片的協議時，執行長黃仁勳當時對媒體說，公司正對宴會廳做出「微小貢獻」，但未透露捐款金額。根據華郵取得文件，輝達對於2500萬元的捐款要求保密。

川普金主波波洛(Joseph Popolo Jr.)獲得川普提名出任美國駐荷蘭大使的兩個月後，2025年底透過家族基金捐款100萬元支持宴會廳計畫。

國際銀行家維魯提尼(Julio Herrera Velutini)2022年遭司法部以賄賂罪名起訴，2025年8月在認罪協議中改為輕罪指控，他的女兒伊莎貝拉·埃雷拉(Isabela Herrera)2025年9月23日承諾捐款250萬給宴會廳計畫。今年1月，維魯提尼獲得川普特赦。

艾爾根的通訊公司EchoStar去年5月面臨聯邦通訊委員會(FCC)調查，許可執照恐遭撤銷。川普、FCC主席卡爾(Brendan Carr)以及艾爾根去年6月舉行閉門會議後，艾爾根同意把某些執照轉賣給AT&T，卡爾後來終止調查。根據捐款名單，艾爾根去年12月承諾捐給宴會廳1250萬元，今年2月承諾另一筆1250萬元。今年5月，司法部和FCC批准EchoStar出售。