祕密文件曝光白宮宴會廳金主 Nvidia、蘋果各捐2500萬元
華郵曝光白宮宴會廳3億3300萬元金主名單，Nvidia、蘋果等大企業捐款居高，且多數捐款者與聯邦合約、監管或特赦利益相關。
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華郵曝光白宮宴會廳3億3300萬元金主名單，Nvidia、蘋果等大企業捐款居高，且多數捐款者與聯邦合約、監管或特赦利益相關。
華盛頓郵報15日獨家報導，祕密文件披露川普總統白宮宴會廳3億3300萬元經費的捐款金主名單，某些捐款人是主管機關決策或政府合約的受益方，也有捐款人的家庭成員獲得特赦。科技大廠Nvidia輝達(另稱英偉達)、蘋果公司(Apple)以及共和黨金主艾德森(Adelson)家族、Dish Network共同創始人兼億萬富豪艾爾根(Charles Ergen)都承諾捐款2500萬元，是這份名單上最高捐款金額。
祕密文件揭露了為川普宴會廳捐贈3.3億元的幕後金主，其中包括一些從監管決定、政府合約中受益的人。
名單包括截至上個月底為止，共67筆金額超過1萬元的宴會廳捐款，其中至少7700萬元來自要求匿名的捐款人。
根據統計，絕大多數捐款的富豪與企業與聯邦政府有商業關係，或者利益受到聯邦政府監管。在川普第二任政府簽訂聯邦合約的公司與企業高層主管，在捐款名單占約半數。
身為全球市值最高上市公司的輝達，2025年10月成為白宮宴會廳最高金額捐款企業。先前三個月，輝達與川普達成向中國銷售先進晶片的協議時，執行長黃仁勳當時對媒體說，公司正對宴會廳做出「微小貢獻」，但未透露捐款金額。根據華郵取得文件，輝達對於2500萬元的捐款要求保密。
川普金主波波洛(Joseph Popolo Jr.)獲得川普提名出任美國駐荷蘭大使的兩個月後，2025年底透過家族基金捐款100萬元支持宴會廳計畫。
國際銀行家維魯提尼(Julio Herrera Velutini)2022年遭司法部以賄賂罪名起訴，2025年8月在認罪協議中改為輕罪指控，他的女兒伊莎貝拉·埃雷拉(Isabela Herrera)2025年9月23日承諾捐款250萬給宴會廳計畫。今年1月，維魯提尼獲得川普特赦。
艾爾根的通訊公司EchoStar去年5月面臨聯邦通訊委員會(FCC)調查，許可執照恐遭撤銷。川普、FCC主席卡爾(Brendan Carr)以及艾爾根去年6月舉行閉門會議後，艾爾根同意把某些執照轉賣給AT&T，卡爾後來終止調查。根據捐款名單，艾爾根去年12月承諾捐給宴會廳1250萬元，今年2月承諾另一筆1250萬元。今年5月，司法部和FCC批准EchoStar出售。
華郵報導指出，Nvidia輝達、蘋果公司、共和黨金主艾德森家族與Dish Network創辦人艾爾根，都承諾捐款2500萬元，並列最高金額捐款者。 因為統計顯示，多數富豪與企業和聯邦政府有商業關係或受其監管，且在川普第二任政府簽約的公司與高層約占半數，部分捐款人還與特赦或監管決定有關。 例如輝達在與川普達成對中銷售晶片協議後對宴會廳捐款並要求保密；艾爾根在FCC調查期間與川普及FCC主席會面後捐款，後續調查終止、出售案也獲批准。
精華 FAQ
華郵報導指出，Nvidia輝達、蘋果公司、共和黨金主艾德森家族與Dish Network創辦人艾爾根，都承諾捐款2500萬元，並列最高金額捐款者。
因為統計顯示，多數富豪與企業和聯邦政府有商業關係或受其監管，且在川普第二任政府簽約的公司與高層約占半數，部分捐款人還與特赦或監管決定有關。
例如輝達在與川普達成對中銷售晶片協議後對宴會廳捐款並要求保密；艾爾根在FCC調查期間與川普及FCC主席會面後捐款，後續調查終止、出售案也獲批准。
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