期中選舉倒數 多位國會議員、選舉官員收可疑粉末郵件 FBI調查中

國會與多州競選辦公室15日收到含有不明粉末的信件，聯邦調查局已展開調查。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： FBI與郵政、國會警局正調查全美多個國會與選舉辦公室收到的可疑粉末郵件，初步檢測多為無害，但事件已引發多州警戒。

聯邦調查局(FBI )、美國郵政總局督察處(U.S. Postal Inspection Service)、國會警局(Capitol Police)正聯合調查全國各地的國會和選舉辦公室收到含有可疑物質的信件，提醒收件人應將這些郵件視為潛在危險物品，相關通知已發送至參議院辦公室，稱執法官員正在努力攔截其他信件，但仍有可能部分信件已送達目的地。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，幾位民主黨 參議員的辦公室都成為目標，包括參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內。兩位了解此事的執法部門消息人士證實，已有數十封信件寄出，執法部門仍在攔截信件，不過拒絕透露已收到或查獲信件的確切數量。康州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)辦公室收到一封裝有可疑物質的信件，發言人稱目前沒有直接危險；加州民主黨參議員巴迪亞(Alex Padilla)辦公室則有一封可疑物質信件被郵政總局攔截。

參議院通知附有可疑信封的示意圖，並稱這些信件可能包含不同版本的郵票，警告稱可疑信件、包裹、物質「應視為潛在危險物品，並按照既定安全程序處理」。15日稍晚，三位了解此事的執法部門消息人士告訴NBC新聞，初步檢測白色粉末狀物質顯示無害。

美聯社報導，一位知情人士透露威脅似乎僅限於參議院，但眾議院也在密切關注。德拉瓦州民主黨聯邦參議員羅徹斯特(Lisa Blunt Rochester)辦公室在一份聲明中表示收到了一封含有可疑物質的信件，已被國會警局攔截。民主黨聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)表示，郵政督察員攔截了一封寄往她在紐約市辦公室的可疑郵件。

至少路易斯安納州和俄克拉荷馬州這兩州的選舉辦公室，因收到含有粉末狀物質的包裹而被迫疏散。俄亥俄州州務卿表示，郵政部門截獲了一個寄往該州辦公室的包裹，包裹內裝有白色粉末。他也指出多州的選舉官員也收到了類似的郵件。愛達荷州、佛州等許多州都表示其選舉辦公室收到這類郵件或被郵政部門攔截。威州選舉委員會的一份聲明稱收到附帶白色粉末的信件，經檢測無危險，選舉官員稱「這次事件不會動搖我們。」

2023年便曾發生類似威脅事件，當時六個州的選舉辦公室收到了含有白色粉末的信件，擾亂了部分地方選舉的工作。一些信件中含有威脅訊息和強效鴉片類藥物芬太尼的痕跡，導致一些選舉辦公室不得不準備解毒劑納洛酮。