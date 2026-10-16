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在中國考取律師資格？扎卡里亞：聽錯記者問題了

記者顏伶如／綜合報導
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白宮新發言人扎卡里拉指她的律師資格問題無關緊要，試圖淡化外界對她的質疑。（美聯社...
白宮新發言人扎卡里拉指她的律師資格問題無關緊要，試圖淡化外界對她的質疑。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

白宮發言人扎卡里亞被指未取得律師資格卻自稱律師，她解釋是聽錯問題並稱赴中國後未在意考試結果，相關爭議持續延燒。

新任白宮發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)一直自稱律師，但13日第一次主持記者會就面臨資格質疑。她在15日似乎對媒體證實並沒有通過加州律師考試，聲稱考試結果「並不怎麼重要」，因為已經打算在2011年追隨丈夫一起搬到中國。

保守派媒體「真美國之聲」(Real America's Voice)15日針對是否具備律師資格提問，扎卡里亞答道，當時已經報名參加律師考試，後來則決定前往中國與丈夫團圓。

她說：「我不想退出考試，我知道我們將會搬到中國。當時我根本無心應考，身心俱疲。不過，我也因為能跟相隔兩地至少一年的另一半結婚而感到開心。」她表示，搬到中國之後，沒有太在意律師考試結果，「不認為那是我需要注意的事情」。

扎卡里亞律師資格質疑是由獨立新聞電子報「熱門資訊」(Popular Information)率先披露。扎卡里亞過去多次在電視節目自稱律師(lawyer)及執業律師(attorney)，職場社交平台領英(LinkedIn)履歷包括「修復加州」(Fix California)組織總法律顧問(general counsel)，但卻查無她在任何一州通過律師資格考試的證據。律師資格考試是美國律師的必要條件。

扎卡里亞畢業於佩珀代因大學(Pepperdine University)卡魯索法學院(Caruso Law School)，2011年8月至2013年6月間在北京中倫律師事務所(Zhong Lun Law Firm)服務。

13日記者詢問是在哪州通過律師資格考試，扎卡里亞回答「是在旅居中國的時候」，但中國律師考試限中國公民參加，引起輿論熱議。

扎卡里亞15日說，當時聽錯記者發問。

中倫律師事務所駐上海合夥人高俊(Gary Gao)說，事務所常聘請外籍人士提供語言協助，幫助中國員工了解外國商業文化，但這些外籍人士不管任何時候都沒有從事中國法律實務。

高俊指出，扎卡里亞過去在律師事務所的角色，類似有支薪的實習生。

有非營利組織向加州律師公會(State Bar of California)提出申訴，要求調查扎卡里亞是否曾在媒體亮相時提供法律建議，構成「非法從事法律實務」犯罪事實。有有監督組織要求加州檢察長調查。

川普總統和白宮新發言人扎卡里。（美聯社）
川普總統和白宮新發言人扎卡里。（美聯社）

白宮新發言人扎卡里拉指她的律師資格問題無關緊要，試圖淡化外界對她的質疑。（美聯社...
白宮新發言人扎卡里拉指她的律師資格問題無關緊要，試圖淡化外界對她的質疑。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為媒體發現她過去多次自稱律師與執業律師，卻查無任何州通過律師考試的紀錄，加上她在記者會上的回答前後不一，因而引發外界質疑。

  • 扎卡里亞表示，當時已計畫和丈夫搬到中國，因身心疲憊而無心應考，搬去之後也未把考試結果放在心上，並強調自己後來是聽錯記者問題。

  • 除了獨立電子報率先揭露外，已有非營利組織向加州律師公會申訴，要求調查她是否曾非法提供法律建議，另有監督組織呼籲加州檢察長介入調查。

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