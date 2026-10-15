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撒錢救選情失靈？川普稱勝選每人發5000元 專家揭難打動選民原因

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普15日在白宮玫瑰園發表談話，警察與消防員專業組織成員在場用餐。（歐新...
美國總統川普15日在白宮玫瑰園發表談話，警察與消防員專業組織成員在場用餐。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報評論指出，川普以發現金與減稅拉抬選情，但從2018、2021到近期民調都顯示，選民多半對這類承諾無感甚至反感。

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）15日撰文指出，所有政治人物在內心深處都相信金錢可以買到選票，川普只是更加坦率。然而，令人費解的是，向選民大撒金錢，過去在選舉中的成效卻極為不佳。

川普本周在阿拉斯加再次承諾，如果共和黨贏得期中選舉，將向每名美國人發放5000美元。他此前已向歐巴馬健保（Obamacare）投保人發放500美元，向聯邦醫療保險（Medicare）受益人發放90美元。川普還曾承諾利用關稅收入或政府效率部（DOGE）節省的經費發放回饋金，但至今尚未兌現。

川普第一個任期內，共和黨通過一項大規模減稅法案，刻意在2018年期中選舉前增加民眾薪資所得，但法案幾乎從一開始就不受選民歡迎，共和黨也在當年秋天失去聯邦眾議院控制權。

共和黨2025年制定「又大又美法案」（One Big Beautiful Bill），目的是在期中選舉前增加選民收入。廣告分析公司AdImpact資料顯示，稅收仍是共和黨選舉廣告的頭號主題。然而，Politico今年7月民調發現，認為法案對自己造成傷害的人多於認為自己受益的人。葉偉平指出，考慮到法案內容，這樣的民調結果幾乎毫無道理。

川普可能受到2020年新冠疫情紓困支票廣受歡迎的啟發。前總統拜登2021年在經濟刺激法案中納入1400美元的支票，但選民非但沒有心存感激，反而對隨後出現的通膨感到憤怒，並在2022年期中選舉及2024年總統大選中讓民主黨遭受慘痛挫敗。

這段經驗或許有助於解釋，為何川普承諾發放5000美元仍未能幫助共和黨選情。華爾街日報9月一項民調顯示，64%的受訪者認為這是個壞主意，只有23%認為是好主意。

葉偉平認為，這並不代表民眾突然開始重視財政紀律，而是反映諾貝爾經濟學獎得主、行為經濟學家塞勒（Richard Thaler）所稱的「稟賦效應」（endowment effect）：人們認為已經擁有的東西，比尚未擁有的更有價值。

選民不會因為新的減稅措施或現金發放而被打動，卻堅決反對削減現有福利計畫或提高目前的稅率。這也解釋了為何他們支持限制或降低價格，因為他們記得2020年的低廉物價，希望價格回到當時的水準。

葉偉平最後指出，單靠民意無法讓國會帶領美國走出每年2兆美元的財政赤字困境，但或許能讓國會停止繼續挖深這個洞。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他在阿拉斯加表示，若共和黨贏得期中選舉，將向每名美國人發放5000美元；此前也曾對健保投保人、醫療保險受益人發放小額補貼。

  • 文章指出，歷來減稅或現金發放常不受歡迎，選民更在意已擁有的福利與低物價，這種「稟賦效應」使新承諾不如保住現有利益有吸引力。

  • 共和黨試圖用減稅與回饋金提升選情，但民調顯示多數人不買單，作者認為這難以改善財政赤字，頂多阻止國會把洞挖得更深。

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