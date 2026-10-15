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黨派偏見能克服候選人瑕疵？恐成參院選戰勝負關鍵

記者顏伶如／綜合報導
代表民主黨參選密州聯邦參議員的薩依德，極左自由派色彩鮮明，令黨內擔心。（美聯社）
代表民主黨參選密州聯邦參議員的薩依德，極左自由派色彩鮮明，令黨內擔心。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

克勞沙爾指出，今年參院選戰可能不是政見決勝，而是看黨派偏見能否掩蓋候選人缺陷，兩黨都因提名人爭議而讓原本有利的席次出現變數。

政治新聞媒體「猶太內幕」(Jewish Insider)總編輯克勞沙爾(Josh Kraushaar)13日投書華盛頓郵報指出，兩黨都可能因為候選人問題而錯失參議院多數掌控，今年期中選舉將是一場測試，考驗黨派偏見是否足以讓有瑕疵的候選人勝出。

克勞沙爾指出，人們可能忽略今年選舉勝負的一項關鍵因素，就是代表哪一黨的劣質候選人能夠克服其明顯缺點而勝選。在黨派嚴重對立的現今，候選人素質幾乎不在政治考量之列，即使有瑕疵或思想偏激的候選人，可能憑著迎合政治部落主義(political tribalism)脫穎而出，但這次期中選舉兩黨某些聯邦參議員候選人卻背負層層政治問題，使得原本有勝算的選情出現危機。

共和黨方面，屬於深紅地區的德州、堪薩斯州、南卡羅來納州，如今都因為提名人選本身的問題，讓選情變得勝負難料。

共和黨德州聯邦參議員候選人、州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)爆發個人醜聞、操守爭議以及極端右派紀錄。

沒有從政經驗的南卡州聯邦參議員候選人達琳．葛理漢(Darline Graham)，在胞兄葛理漢(Lindsey Graham)驟逝之後接棒參選，但在川普2024年得票率領先18%的深紅州，民調只領先民主黨對手安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)一、兩個百分點。

堪州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)募款困難，還因為川普關稅政策衝擊當地農民而面臨壓力。民主黨挑戰者漢密爾頓(Adam Hamilton)向紐約時報揭發，醫師出身的馬歇爾因為積欠醫藥費而將數百名病患告上法院。

民主黨方面的問題則在緬因州、密西根州以及明尼蘇達州有瑕疵且思想極端的提名人。雖然置身偏藍的選區，這些候選人選情依然掙扎。

克勞沙爾指出，密州聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)強烈反對以色列的言論、不願譴責曾在初選幫忙站台的極左派網紅派克(Hasan Piker)，讓原本有機會勝利的選情變成五五波。

明州聯邦參議員候選人弗拉納根(Peggy Flanagan)因為福利詐騙案當中的角色受到各界質疑。

緬因州聯邦參議員候選人由傑克森(Troy Jackson)取代醜聞纏身的普拉特納(Graham Platner)之後，缺乏能夠站上全國舞台的個人魅力。紐時民調顯示爭取任期「六連霸」的現任共和黨緬州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)支持度領先傑克森三個百分點，是全國當中共和黨保持領先的少數選區。

共和黨籍的德州檢察長派克斯頓競選參議員，但選前爆出醜聞。（美聯社）
共和黨籍的德州檢察長派克斯頓競選參議員，但選前爆出醜聞。（美聯社）

精華 FAQ

  • 文章認為，關鍵不在傳統政策辯論，而在黨派偏見能否讓有明顯瑕疵的候選人勝出。兩黨都出現提名人爭議，可能因此錯失原本可拿下的參院多數。

  • 德州、堪薩斯州與南卡羅來納州都被點名。德州的派克斯頓有醜聞與極端紀錄，南卡州的達琳．葛理漢民調僅小幅領先，堪州的馬歇爾則因募款與爭議受壓。

  • 緬因、密西根與明尼蘇達州的民主黨候選人同樣有爭議。密州的薩依德因反以言論受質疑，明州的弗拉納根捲入福利詐騙疑雲，緬州的傑克森則缺乏全國舞台魅力。

參院 華盛頓郵報 猶太

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