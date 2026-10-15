喬州13日展開提前投票 第一天近19萬人投票打破紀錄

喬治亞州的提前投票13日開跑，第一天就有19萬人踴躍投票，打破紀錄。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 喬州期中選舉提前投票首日創新高，18.8萬人投票反映高參與度；非裔選民貢獻顯著，但投票趨勢已不再能單獨預測勝負。

期中選舉定於11月3日舉行，多個州已啟動提前投票 ，包括屬關鍵搖擺州之一的喬州 ，除了全面改選的聯邦眾議院 外，聯邦參議院及州長選舉更是重點，尤其受到關注，選舉結果具有一定的指標意義。最新的數據顯示，喬州周二(13日)提前投票首天，投票人數創下歷史新高。

國會山莊報(The Hill)報導，喬州州務卿辦公室14日公布首天提前投票數字，共錄得18.8萬張選票，較上屆2022年期中選舉投票首天，多出5萬3000張選票。

州務卿拉芬斯柏格(Brad Raffensperger)認為，創紀錄的投票數字，表明選民對喬州選舉制度的公正性有高度信任，因此參與率也很高。

無黨派選舉數據網站VoteHub的數據指出，非裔選民是推動這次高投票率的主要力量，占首日提前投票總數的36%，這個比率比2024年高出6個百分點。

喬治亞州面臨的難題在於，提前投票的票數已不再是預測哪位候選人將勝出的可靠指標。過去，民主黨在提前投票和郵寄投票方面一直占有優勢，但自2022年以來，共和黨選民也愈來愈積極採用這些投票方式。

今屆期中選舉，喬州的聯邦參議員席位由爭取連任的民主黨籍奧薩夫(Jon Ossoff)，與挑戰他的共和黨籍原眾議員柯林斯(Mike Collins)對決。

根據The Hill的合作平台Decision Desk HQ預測，奧薩夫連任的概率為88%，平均領先柯林斯8.8個百分點。

至於角逐州長，則是民主黨籍前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)與共和黨億萬富豪傑克森(Rick Jackson)之爭。民調平均顯示傑克森領先兩個百分點，但Decision Desk HQ估計巴頓斯獲勝的概率為57%。

喬州曾是共和黨的地盤，然而在川普時代卻成為一個關鍵的搖擺州，除了是決定共和黨能否繼續掌控國會兩院大多數的其中一州外，未來也決定2年後總統選舉的走向。2020年拜登以近1.2萬票的優勢獲勝。2024年川普以兩萬票之差贏得該州。

精華 FAQ Q1：喬州提前投票首日創下了什麼紀錄，數字是多少？ 喬州在13日展開提前投票後，首日共投出18.8萬張選票，較2022年期中選舉首日多出5.3萬張，寫下歷史新高，顯示選民投入程度明顯升高。

Q2：哪些選民族群最推升這次喬州的提前投票熱度？ 根據VoteHub數據，非裔選民是主要推動力量，占首日提前投票總數的36%，比2024年高出6個百分點，顯示其動員力與參與度都相當強。

Q3：喬州這次選舉為何受到外界高度關注？ 喬州是關鍵搖擺州，參院與州長選舉都可能影響兩黨版圖；奧薩夫對上柯林斯、巴頓斯對上傑克森，結果也被視為未來總統選戰的重要前哨。

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行