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民主黨若奪眾院 傑佛瑞斯將推「百日新政」：為可負擔的美國而戰

記者顏伶如／綜合報導
期中選舉之後誰掌國會議長，也受矚目。民主黨如果贏得多數，傑佛瑞斯則可望選上眾院議...
期中選舉之後誰掌國會議長，也受矚目。民主黨如果贏得多數，傑佛瑞斯則可望選上眾院議長。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨為奪回眾院多數預備「百日新政」，若成功將由傑佛瑞斯領軍推動健保、醫療補助與關稅等改革，主打降低民眾生活負擔。

美聯社報導，眾議院民主黨團期中選舉為贏得多數掌控權預做準備，擬訂旨在兌現競選承諾的「百日新政」計畫，目標讓生活開銷變得更負擔得起，對川普政府展開更廣泛的監督。

如果民主黨拿下眾議院多數席次，目前的少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將成為新任眾院議長。傑佛瑞斯說，民主黨將從一開始就團結一致，恢復俗稱「歐記健保」(ObamaCare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)抵稅福利，推翻共和黨削減俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)，對於反對伊朗戰爭則提出表決，並且廢除川普關稅。

民主黨表示，新一屆國會明年1月就職之初的100個小時之內，「百日新政」便將推出。傑佛瑞斯日前在華府的民主黨競選總部表示：「民主黨要為一個負擔得起的美國而戰，這是讓全國各地民主黨人團結起來的共識。」

美聯社分析，民主黨這份議程呼應了今年期中選舉期間的選民情緒，美國人民正在努力因應經濟負擔變重的問題，還有因為伊朗戰爭與其他政策帶來的通膨成本。然而，這項任務同時考驗人數眾多的眾院民主黨團協調能力，避免現任眾院議長強生(Mike Johnson)領導下共和黨變得分裂、混亂的狀況。

從2023年以來，民主黨便不再掌握眾院控制權。如果傑佛瑞斯當上議長，將成為繼裴洛西(Nancy Pelosi)之後的新一位民主黨籍眾院議長，領導新一代國會議員當中，有少數是跟美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America)立場一致的極左派候選人。

「新民主黨聯盟」(New Democrat Coalition)是眾院民主黨團當中的最大派系，伊利諾州聯邦眾議員布茲林斯基(Nikki Budzinski)可望成為新任主席。她說，民主黨已經下定決心，要展現給美國人民看到「民主黨知道如何當家」。

「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席、德州聯邦眾議員凱沙(Greg Casar)表示，經常被問到民主黨會不會遇到像極右派共和黨派系「自由黨團」(Freedom Caucus)導致議程停擺的挑戰。

凱沙指出，「自由黨團」只想搞破壞，但進步派想的則是通過法案。

精華 FAQ

  • 若民主黨在期中選舉奪回眾院多數，現任少數黨領袖傑佛瑞斯將接任眾院議長，並帶領民主黨推動「百日新政」，以兌現競選承諾。

  • 民主黨首波將聚焦恢復歐記健保抵稅福利、推翻共和黨削減白卡的措施、就反對伊朗戰爭提出表決，並廢除川普關稅。

  • 美聯社認為，這份議程呼應選民對生活成本上升與通膨的焦慮，也反映民主黨想展現治理能力；但同時仍考驗黨內協調，避免重演共和黨式內耗。

民主黨 眾院 共和黨

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