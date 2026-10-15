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眾院選舉戰線發生變化 共和黨資金撤退前線 民主黨加緊募款搶進

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨在新州的眾議員肯恩上次選舉只有險勝，要爭取第三任挑戰很大。（美聯社）
共和黨在新州的眾議員肯恩上次選舉只有險勝，要爭取第三任挑戰很大。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉倒數3周，共和黨將資金從部分激戰區撤離並轉投其他選區，民主黨則趁勢加碼募款，力拚在最後階段多拿下至少6席。

共和黨人正從數個眾院選戰激烈的選區撤退，民主黨人則加緊募款，力挺今年稍早看似勝算不大的候選人。

美聯社引述三名熟悉相關計畫的共和黨競選官員說法報導，共和黨眾院的超級政治行動委員會「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)已對中西部至東岸四場選戰撤資，並增加對德州至賓州另外16場選戰的投資；另一個與川普總統結盟的超級政治行動委員會，減少挹注拉斯維加斯地區一個關鍵選區。

民主黨的眾院競選委員會則盯上共和黨掌控的選區，希望在下周之內募得數百萬元，資助最後一波廣告攻勢，以期多拿下至少六席。

期中選舉倒數三周的資金調度，凸顯共和黨改採守勢，參院選戰也下修預期；民主黨則趁川普支持率低迷之際，展現新攻勢。

共和黨策略師、參與今年眾院與州級選戰的山德勒(Stu Sandler)表示，「從資金投放的地方，就能看出各方在哪競爭。」

保守派團體「成長俱樂部」(Club For Growth)總裁麥金塔許(David McIntosh)說，今年共和黨能搶下的席次寥寥無幾。他說：「經濟環境欠佳，許多選民對共和黨不滿，基本盤也不滿收緊公民身分證明投票的『拯救美國法案』(SAVE America Act)卡關。共和黨看起來很弱，選民熱情大幅冷卻。」

「國會領導基金」不再於愛阿華州第一選區投廣告，該區刪減聯邦醫療補助計畫(Medicaid)被指與醫院終止服務有關，柴油價格居高不下也讓農民吃不消；該區共和黨三屆眾議員米勒-米克斯(Mariannette Miller-Meeks)力拚連任，對手是民主黨的波赫南(Christina Bohannan)，兩人已是第三度交手，上一回僅差距799票，是全美第二接近的選戰。

共和黨人士透露，「國會領導基金」也不會繼續贊助新澤西州第七選區。該區的共和黨兩屆眾議員肯恩(Tom Kean)力抗民主黨參選人班奈特(Rebecca Bennett)。肯恩曾擅離職守四個月，返回崗位後才透露他心理健康出狀況，他也因為支持川普的關稅政策與伊朗戰爭而遭受質疑；兩年前，肯恩僅以5.4個百分點勝出。

共和黨在愛阿華州減少預算，使三任的現任眾議員米勒-米克斯身陷苦戰。（美聯社）
共和黨在愛阿華州減少預算，使三任的現任眾議員米勒-米克斯身陷苦戰。（美聯社）

精華 FAQ

  • 共和黨相關超級政治行動委員會已從中西部到東岸的4場激戰選區撤資，並把資源轉向德州到賓州等另外16場選戰，顯示其策略正從擴張改為集中防守。

  • 民主黨眾院競選委員會鎖定共和黨掌控選區，計畫在下周內募得數百萬元，用於最後一波廣告與組織動員，目標是至少再拿下6席。

  • 愛阿華州第1選區與新澤西州第7選區都受到影響，前者因Medicaid刪減與農業壓力選情吃緊，後者則因共和黨眾議員爭議較多，導致外部資金不再續投。

眾院 共和黨 民主黨

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