民主警訊？川普打破長達20年傳統 拒邀國際選舉觀察員挨批

期中選舉僅剩三周，川普總統拒絕國際選舉觀察員參加，打破20年的傳統。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府未依慣例邀請OSCE觀察美國期中選舉，引發民主黨與國際組織批評，指其違背民主透明精神並可能損害選舉公信力。

川普 總統打破美國20多年傳統，未邀請歐洲安全與合作組織(OSCE)觀察期中選舉，引發批評。此舉使美國與白俄羅斯 、俄羅斯等拒絕國際觀察員的專制政權為伍，民主黨 議員警告這是「民主警訊」。

國會山莊報報導，OSCE在冷戰後成立，美國是57個成員國之一，該組織目的在於促進蘇聯解體後各國的民主與人權。自2002年以來，美國例行邀請OSCE的選舉觀察員，觀察期中與總統選舉並發布報告，選舉觀察任務則由OSCE旗下的「民主體制與人權辦公室」(ODIHR)執行。

參院外交關係委員會即將卸任的首席民主黨議員夏亨(Jeanne Shaheen)表示，「川普政府決定不邀請國際觀察員來美，與我們選舉所秉持的自由、民主與透明精神嚴重背道而馳。」

ODIHR的選舉監督任務沒有任何強制機制，也不判定一場選舉是否具正當性，其目的是評估選舉環境並提出建議，讓選舉更符合OSCE的民主標準承諾。

對川普政府的決定，ODIHR與OSCE議會大會表示「令人遺憾」，議會大會主席佩雷·瓊·龐斯(Pere Joan Pons)說，「美國20多年來均歡迎OSCE觀察員監督聯邦選舉，這次決定明顯背離了長久以來的民主慣例。」對此，白宮發言人畢斯(Lauren Bis)則說，「推動人類自由與代議政府，沒有國家比美國做得更多。美國選舉將由美國公民辦理、參與和觀察。」

儘管OSCE的選舉監督任務歷史悠久，即使在國會山莊的議員與幕僚之間，也鮮少有人熟悉，但眾院民主黨議員科恩(Steve Cohen)說，川普政府明知此慣例卻刻意阻止選舉觀察員是一大警訊，「我認為川普完全不想要任何觀察員，我認為他選舉日會對全國玩花樣。你說不要OSCE觀察員，這是一個跡象，代表有些事情你不想被外界看到。」

由約200名前美國國際開發署(USAID)員工及其他民主與治理專業人士和顧問共同創立的「民主復興團體」(Democracy Renewal Group)指出，「一個強大、穩固的民主國家，其特徵就是願意讓選舉過程接受獨立監督。」

精華 FAQ Q1：川普政府這次為何引發外界批評與民主疑慮？ 因為它打破美國自2002年以來的慣例，未邀請OSCE選舉觀察員監督期中選舉，讓外界質疑政府是否刻意排除獨立監督，進而影響選舉透明度與公信力。

Q2：OSCE與其旗下ODIHR在選舉觀察中扮演什麼角色？ OSCE是冷戰後成立的區域組織，ODIHR則負責選舉監督任務，主要評估選舉環境、提出改善建議，並不判定選舉是否正當，也沒有強制執行權。

Q3：白宮與批評者各自如何解讀不邀請觀察員的決定？ 白宮強調美國選舉由美國公民辦理、參與和觀察，認為不必外部介入；批評者則認為這是背離民主慣例的警訊，可能代表政府不希望外界看見選舉過程。

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行