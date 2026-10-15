期中選舉逼近 5資深議員：共和黨幾已讓出眾院

今年期中選舉選情不利共和黨，有可能會讓出國會眾院。圖為眾院議長強生（右）去年當選時接受民主黨領袖傑佛瑞斯（左）道賀。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 多名共和黨資深議員承認，期中選舉形勢對黨不利，眾院控制權恐落入民主黨手中，黨內目前只能盡力減少席次損失並守住參院。

政治新聞網站POLITICO報導，五位共和黨 匿名資深議員承認，期中選舉 迄今，共和黨幾乎已拱手讓出眾議院控制權；黨內各派正試圖減少損失，力求保住參院多數席位。福斯新聞也預測，民主黨將在期中選舉贏得眾院 控制權；這是該媒體在本屆選舉周期首次預測民主黨將贏得參眾兩院中的任何一院。

POLITICO報導，一位共和黨資深眾議員表示，共和黨當下目標是「盡可能保住共和黨席位」，川普總統也沒有給予任何幫助，「總統把這次選舉變成他的個人競選；現在我們必須挺過這場政治風暴。」

另一位共和黨國會議員表示，競選廣告的變動清楚顯示哪一方掌控期中選舉，他預料民主黨將贏得大約10席，足以控制眾院；就連佛州和德州等新近重畫選區的共和黨州，共和黨候選人也「岌岌可危」。

共和黨已放棄數個被認為無力回天的眾院選區，其中包括愛荷華州眾議員米勒-米克斯(Mariannette Miller-Meeks)和新澤西州眾議員基恩(Tom Kean Jr.)的選區；兩年前川普曾贏得這些選區。上周，共和黨放棄了即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)所在的奧馬哈(Omaha)選區。

常與白宮意見相左的貝肯表示，共和黨的政治困境不令人意外，「我和一些參與決策者談過，最大的問題是總統的民調支持率和負面評價。」

面對民調顯示共和黨將慘敗，眾院議長強生(Mike Johnson)在深紅州德州的競選活動聲稱「民調有誤」。白宮官員則堅稱不會放棄國會兩院控制權；白宮發言人休斯頓(Liz Huston)聲明表示，川普仍「致力維持共和黨參眾兩院多數席位」。

福斯新聞撰稿人努馬(Rémy Numa)13日發布的最新實力排名寫道：「考慮到民主黨候選人素質提升及共和黨主導的選區重畫工作可能達不到預期效果，共和黨今年很可能與眾院無緣。」

這份排名預測，民主黨將贏得眾議院219個席次，取得多數席位，其中有20場選戰的形勢已朝有利民主黨的方向轉變。共和黨預計將保住198席，另有18場選戰被列為勝負難料的拉鋸戰。此次期中選舉，眾院所有435席位都要改選。

努馬寫道：「如果民主黨當晚表現不錯，預計將掌握約237席，較目前增加22席。這是因為在過去的選舉中，勢均力敵的選區最後往往會集中倒向其中一個政黨。」

他隨後補充說，如果民主黨表現「非常出色」，並成功拿下部分目前傾向共和黨的席次，就可能將席次增加至249席。不過，如果那些勝負難料的選區最終由共和黨勝出，共和黨可能取得216席，仍未達到過半門檻，不過民主黨在眾議院的多數優勢也將「僅剩兩票」。

精華 FAQ Q1：共和黨資深議員如何看待這次期中選舉的眾院局勢？ POLITICO引述5位匿名資深議員指出，共和黨幾乎已拱手讓出眾院控制權，黨內目前不再把重點放在翻盤，而是改成盡量保住現有席次。

Q2：福斯新聞對眾院席次的最新預測是什麼？ 福斯新聞預測民主黨將拿下眾院控制權，估計可贏得219席；共和黨約保住198席，另有18場選戰仍屬拉鋸，這是本屆選舉首次預測民主黨贏得其中一院。

Q3：共和黨選情不利的主要原因有哪些？ 報導指出，川普把選舉變成個人競選、民調支持率與負評不佳，加上部分新重畫選區未如預期發揮作用，使共和黨在多個選區接連陷入被動。

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