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扎卡里亞律師身分遭質疑 WSJ：她曾參加律師考試 未通過

編譯陳韻涵／綜合報導
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白宮新聞秘書扎卡里亞自稱律師，引起監督組織關注，要求查明她在哪一州通過律師考試。...
白宮新聞秘書扎卡里亞自稱律師，引起監督組織關注，要求查明她在哪一州通過律師考試。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮新任發言人扎卡里亞遭質疑並非持照律師，WSJ指她曾參加加州律師考試但未通過，相關監督組織已要求當局調查。

非營利監督組織「問責運動」(Campaign for Accountability)已向加州律師協會(State Bar of California)提出投訴，要求調查白宮新任發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)自稱律師一事。華爾街日報14日獨家報導，扎卡里亞2011年從佩珀代因大學法學院畢業，曾參加律師考試，但未通過。

「國會山莊報」報導，「問責運動」寫給加州律師協會的投訴書指出，若相關報導屬實，扎卡里亞「一再向外界宣稱她有權執業，實際上並無執照」，而加州法律將這類行為視同犯罪。

問責運動執行董事米雪兒．庫珀史密斯(Michelle Kuppersmith)發布聲明表示，「扎卡里亞自稱律師以鞏固她作為電視法律評論員，如今升任白宮發言人的名譽，但這一切似乎都是謊言。」

庫珀史密斯接著說，「在加州，未持執照卻自稱律師不只是吹牛，而是犯罪」；她呼籲律師協會調查扎卡里亞是否誤導公眾其資歷，若屬實則應究責。

扎卡里亞的領英(LinkedIn)檔案顯示，她2024年到2025年間擔任非營利組織「加州改革」(Fix California)的總法律顧問。

扎卡里亞的資歷在她甫就任白宮發言人即遭受質疑，她在13日首場記者會的表現糟糕，且僅點名少數保守派記者答問；事後，扎卡里亞與川普總統一同現身，記者詢問川普認為她的表現如何，以及她在哪通過律師資格考試。

川普將問題留給扎卡里亞，她回答：「旅居中國的時候」。

白宮官員表示，扎卡里亞畢業後，跟隨任職於美國私募股權公司的丈夫前往中國，她當時從事國際交易法業務。

領英資料顯示，扎卡里亞2011年到2013年間，擔任北京中倫律師事務所(Zhong Lun Law Firm)國際業務團隊的律師。

川普上周宣布由扎卡里亞接替前發言人李維特(Karoline Leavitt)時，也稱她為律師。

川普當時在「真實社群」(Truth Social)上寫道，「凱蒂是佩珀代因大學(Pepperdine University)卡魯索法學院(Caruso Law School)的傑出畢業生、一位律師，也是經常出現在福斯新聞和Newsmax等媒體的評論員。」

精華 FAQ

  • 因為華爾街日報報導她雖畢業於佩珀代因大學法學院，卻曾參加加州律師考試但未通過，且仍對外自稱律師，因而引發是否誤導公眾的爭議。

  • 非營利監督組織「問責運動」已正式向加州律師協會投訴，要求調查扎卡里亞是否在沒有執照的情況下，持續以律師身分對外宣稱自身資歷。

  • 川普在宣布任命時直接稱她為律師，白宮官員也說她曾在中國從事國際交易法業務；但外界質疑她未通過考試，故其專業身分仍待釐清。

加州 白宮

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