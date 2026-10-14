期中選舉 5資深議員承認：共和黨幾乎已拱手讓出眾院

今年期中選舉選情不利共和黨，有可能會讓出國會眾院。圖為眾院議長強生（右）去年當選時接受民主黨領袖傑佛瑞斯（左）道賀。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： POLITICO引述多位共和黨資深人士指出，期中選舉形勢已明顯對民主黨有利，共和黨幾乎失去眾院控制權，並可能面臨參院保衛戰。

政治新聞網站POLITICO報導，五位共和黨 匿名資深議員承認，期中選舉 迄今，共和黨幾乎已拱手讓出眾院 控制權；黨內各派正試圖減少損失，力求保住參院多數席位。福斯新聞也預測，民主黨將在期中選舉贏得眾院控制權；這是該媒體在本屆選舉周期首次預測民主黨將贏得參眾兩院中的任何一院。

POLITICO報導，一位共和黨資深眾議員表示，共和黨當下目標是「盡可能保住共和黨席位」，川普總統也沒有給予任何幫助，「總統把這次選舉變成他的個人競選；現在我們必須挺過這場政治風暴。」

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另一位共和黨國會議員表示，競選廣告的變動清楚顯示哪一方掌控期中選舉，他預料民主黨將贏得大約10席，足以控制眾院；就連佛州和德州等新近重畫選區的共和黨州，共和黨候選人也「岌岌可危」。

共和黨已放棄數個被認為無力回天的眾院選區，其中包括愛荷華州眾議員米勒-米克斯(Mariannette Miller-Meeks)和新澤西州眾議員基恩(Tom Kean Jr.)的選區；兩年前川普曾贏得這些選區。上周，共和黨放棄了即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)所在的奧馬哈(Omaha)選區。

常與白宮意見相左的貝肯表示，共和黨的政治困境不令人意外，「我和一些參與決策者談過，最大的問題是總統的民調支持率和負面評價。」

面對民調顯示共和黨將慘敗，眾院議長強生(Mike Johnson)在深紅州德州的競選活動聲稱「民調有誤」。白宮官員則堅稱不會放棄國會兩院控制權；白宮發言人休斯頓(Liz Huston)聲明表示，川普仍「致力維持共和黨參眾兩院多數席位」。

福斯新聞撰稿人努馬(Rémy Numa)13日發布的最新實力排名寫道：「考慮到民主黨候選人素質提升及共和黨主導的選區重畫工作可能達不到預期效果，共和黨今年很可能與眾院無緣。」

這份排名預測，民主黨將贏得眾院219個席次，取得多數席位，其中有20場選戰的形勢已朝有利民主黨的方向轉變。共和黨預計將保住198席，另有18場選戰被列為勝負難料的拉鋸戰。此次期中選舉，眾院所有435席位都要改選。

努馬寫道：「如果民主黨當晚表現不錯，預計將掌握約237席，較目前增加22席。這是因為在過去的選舉中，勢均力敵的選區最後往往會集中倒向其中一個政黨。」

他隨後補充說，如果民主黨表現「非常出色」，並成功拿下部分目前傾向共和黨的席次，就可能將席次增加至249席。不過，如果那些勝負難料的選區最終由共和黨勝出，共和黨可能取得216席，仍未達到過半門檻，不過民主黨在眾院的多數優勢也將「僅剩兩票」。(相關新聞見A3)

精華 FAQ Q1：共和黨資深議員如何看待這次期中選舉的眾院情勢？ 多位匿名資深議員認為，共和黨在眾院已幾乎拱手讓出控制權，黨內現階段只能盡量減少損失，並把重心轉向保住參院多數席位。

Q2：福斯新聞對眾院席次分布做了什麼預測？ 福斯新聞最新預測民主黨將拿下眾院219席，正式取得多數；共和黨則預估保住198席，另有18場選戰仍屬難分勝負的拉鋸戰。

Q3：共和黨為何認為自身選情惡化，白宮又如何回應？ 黨內人士指出，川普把選舉變成個人競選，加上民調支持率與負評偏弱，讓共和黨陷入困境；但白宮仍強調不會放棄參眾兩院控制權。

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