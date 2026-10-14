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民調不準？川普支持度向來被低估

編譯莊瑞萌／綜合報導
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期中選舉民調一面倒向民主黨候選人，但專家指未必測出支持川普共和黨的選民。圖為13...
期中選舉民調一面倒向民主黨候選人，但專家指未必測出支持川普共和黨的選民。圖為13日在俄亥俄州參加川普選舉造勢的共和黨支持者。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

專家認為，期中選舉民調可能再次低估川普與共和黨支持度，但目前民主黨仍在一般選票與國會席次預測上佔優，最終結果仍具不確定性。

距11月3日期中選舉僅數周，民調專家認為，近期民調可能低估川普共和黨支持度。民主黨在一般選票雖領先8.3個百分點，但調查長期難以準確觸及川普選民，最終國會控制權結果仍難料。

Axios報導，民調專家提醒，期中選舉民調對川普和共和黨或許沒那麼不利。儘管近期民調顯示民主黨在一般國會選票中佔優勢，但調查可能在11月3日選舉前幾周低估共和黨支持。

共和黨民調專家、Cygnal創辦人布坎南(Brent Buchanan)表示，「我們確實有更多回答調查的人是投票給(前副總統)賀錦麗，而非投票給川普總統，但好的民調專家仍有辦法觸及這些選民。」Axios指出，2016、2020和2024年民調都低估了川普的支持度。

丕優研究中心資深調查顧問基特(Scott Keeter)說，雖然期中選舉民調較準確，但2022年有些民調低估了共和黨支持。

民調準確性引發質疑之際，共和黨的民調形勢並不樂觀，而該黨正試圖保住參眾兩院控制權。

RealClearPolling最新國會一般選票平均數據顯示，民主黨對共和黨保有8.3個百分點的優勢。無黨派庫克政治報告(Cook Political Report)估計，民主黨將在眾院增加9至19席，參院增加2至6席，但翻轉參院席次遠不確定。同時，川普在新調查中支持率處於30%出頭。

至於川普，則已展開32天競選閃電戰，希望逆轉歷史趨勢，同時鼓勵支持者「假裝」他也在選票上。

據Axios報導，民調專家可以透過加重回應民調的總統支持者權重，或將樣本調整為男性、白人及勞工階層，來彌補川普支持者回應不足的差距，但基特指出，這可能導致其他群體的結果不準確，包括在川普2024年勝選中扮演關鍵角色的年輕人與西語裔選民這兩個族群。

萊斯大學(Rice University)政治學助理教授泰勒(Matthew Tyler)指出，這類調整的前提是，回答民調的共和黨人足以代表所有共和黨選民，但情況未必如此。儘管如此，民調專家仍相信，在選舉日將臨之際，民主黨確實佔有優勢。

精華 FAQ

  • 報導指出，近期民調可能再次低估川普與共和黨的支持度，這種偏差在2016、2020與2024年都曾出現，因此民調表面上對民主黨有利，實際選情未必如此。

  • RealClearPolling顯示民主黨在國會一般選票平均領先8.3個百分點，Cook Political Report則預估民主黨可能在眾院增加9至19席、參院增加2至6席，但翻轉參院仍不明朗。

  • 專家可透過提高總統支持者權重，或把樣本調整為男性、白人與勞工階層來補足差距，但這也可能讓年輕人與西語裔等關鍵族群的結果失真，影響整體判讀。

川普 民調 共和黨

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