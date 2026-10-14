我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

共和黨堪州參議員連任陷考驗 曾稱油價決定選情

記者顏伶如／綜合報導
共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall）。（美聯社）
共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨堪州參議員馬歇爾先前預言油價左右選情，如今因高油價與戰爭成本承擔說法遭反噬，連任戰在民主黨挑戰下變得更加艱困。

有線電視新聞網(CNN) 13日報導，共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)今年7月曾說，汽油價格將決定今年期中選舉輸贏結果，如今連任選舉果然面臨高油價考驗。

自從今年2月美國出兵伊朗以來，全美汽油價格平均上漲約46%，堪州漲幅則超過全國平均。美國汽車協會(AAA)統計顯示，堪州汽油、柴油在這段期間分別上漲57.5%、77.6%。

選前倒數最後幾周，共和黨文宣策略轉向在鐵票倉鞏固選票，馬歇爾因此受益。共和黨陣營的超級政治行動委員會(super PACs)正向堪州投入數百萬元經費，其中某些資金原本要用在北卡羅來納州，但共和黨聯邦參議員候選人瓦利(Michael Whatley)民調長期落後。

根據市場調查機構AdImpact統計，旨在支持共和黨聯邦參議員候選人的超級政治行動委員會(super PAC)「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)，在堪州已經預訂價值將近千萬元的競選廣告。

堪州從1932年以來不曾選出民主黨籍聯邦參議員。CNN分析，從選前緊急加碼文宣預算可以看出，馬歇爾支持伊朗戰爭且認為應該承擔戰爭引發的經濟代價，如今變成選舉包袱。馬歇爾曾說，美國人不得不做出某些犧牲，因為國家安全「比你的錢包更重要」，如果能夠阻止伊朗取得核武，付出經濟代價將是值得的。

民調顯示，馬歇爾與民主黨挑戰者漢密爾頓(Adam Hamilton)陷入拉鋸戰。漢密爾頓是牧師，也是全國規模最大衛理公會教會的創辦人。

無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)上周公布報告指出，堪州聯邦參議員選情評級從「偏向共和黨」(Lean Republican)變成「勝負難分」(Toss Up)。

柴油價格上漲對堪州農民影響特別重大，因為農民依靠柴油在秋收和以及冬小麥(winter wheat)播種季節使用拖拉機與卡車。

今年7月，馬歇爾談到高油價帶來的政治風險。他在堪州廣播電台節目中說，期中選舉結果將由10月的油價高低決定。

精華 FAQ

  • 他在7月受訪時表示，10月油價高低將直接影響選民對經濟與政府表現的感受，因此可能決定期中選舉勝負，如今高油價也確實成為他的連任包袱。

  • 美國出兵伊朗後，堪州汽油與柴油漲幅都高於全國平均，尤其打擊農民與通勤族。馬歇爾支持戰爭代價的立場，因而更容易被對手拿來攻擊。

  • 共和黨陣營把原本可能投向北卡的資金轉向堪州，超級PAC也已預訂近千萬元廣告，顯示外界認為馬歇爾與民主黨候選人漢密爾頓的差距正在縮小。

油價 共和黨 伊朗

上一則

東西「波特蘭」分不清？緬因州競選廣告在俄州播出 廣告公司認賠

下一則

港媒：美海軍擬購萬枚「黑鬍子」飛彈 牽制中國

延伸閱讀

華郵：共和黨花5億拉抬參眾兩院選舉但民調未見起色

華郵：共和黨花5億拉抬參眾兩院選舉但民調未見起色
馬斯克3個月砸2.7億元幫共和黨助選 成今年期中選舉最大方金主

馬斯克3個月砸2.7億元幫共和黨助選 成今年期中選舉最大方金主
房屋保險費用飆漲如何解決 成期中選舉另一負擔能力議題

房屋保險費用飆漲如何解決 成期中選舉另一負擔能力議題
川普與普亭達柴油協議挨批 共和黨人也不挺將提案反制

川普與普亭達柴油協議挨批 共和黨人也不挺將提案反制

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐