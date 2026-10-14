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東西「波特蘭」分不清？緬因州競選廣告在俄州播出 廣告公司認賠

編譯莊瑞萌／綜合報導

AI摘要

文章摘要整理：

一則原本鎖定緬因州波特蘭選民的競選廣告，意外在俄勒岡州波特蘭播出，引發困惑與網路嘲諷，投放公司事後承認錯誤並退款。

投放政治廣告時，應花點時間研究地理。一批原鎖定東北部緬因州波特蘭(Portland)選民的網路競選廣告，11日誤在約2500哩外的西岸俄勒岡州波特蘭播放，令當地選民困惑，也引起社群媒體嘲諷。事後付費的共和黨超級政治行動委員會「捍衛大街」(Defending Main Street)已發現錯誤，至於廣告投放公司則已退款。

華盛頓郵報報導，當俄勒岡選民看到攻擊民主黨參議員候選人傑克森(Troy Jackson)的政治廣告時一臉困惑，因為傑克森曾是伐木工人、州議員，目前正以民主黨人身分競選「緬因州」聯邦參議員。看到如此錯誤，社群媒體評論者不出所料，大肆冷嘲熱諷，一名用戶寫道，「你們就笑吧，但看完這些廣告，我不認為傑克森在俄勒岡州能拿到一張票。」

付費投放廣告的團體「捍衛大街」執行長莎拉·張伯倫(Sarah Chamberlain)說，看到這些嘲諷後，才知道出包。她說，該團體的廣告投放公司誤將廣告投放到西岸。張伯倫說，「不管是誰買的，不是粗心，就是沒搞懂差別。」

「捍衛主街」是「共和黨大街夥伴關係」(Republican Main Street Partnership)的超級政治行動委員會，數十年來支持像緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)等溫和派共和黨人。

這則誤投廣告占該團體在緬因州參議員選戰100萬元支出中的約2.5萬元，廣告以生活成本議題攻擊傑克森，指出他在州參議員任內投票支持調高營業稅，並稱他為「愛課稅的傑克森」，但對俄勒岡州居民而言，這根本無關緊要。張伯倫說，「其他所有廣告都投在正確地點。」

廣告投放公司Cross Screen Media發言人畢奇(Michael Beach)說，該團體對錯誤負全責，並已退款給該超級政治行動委員會。柯林斯與傑克森的發言人未立即回應。

其實東西兩岸的兩個波特蘭，長期以來容易令人混淆，兩地都被認為是宜居但獨特的地方。

精華 FAQ

  • 因為投放公司把原本要給緬因州波特蘭的廣告，誤送到西岸的俄勒岡州波特蘭，屬於地理定位出錯，導致當地選民看到與自身無關的內容。

  • 廣告主要攻擊緬因州民主黨參議員候選人傑克森，指他支持調高營業稅，並以生活成本議題批評他，標語還稱他是「愛課稅的傑克森」。

  • 捍衛大街發現錯誤後，廣告投放公司Cross Screen Media承認責任並退款。該團體表示，這次誤投只占其在緬因州參議員選戰支出的約2.5萬元。

緬因州 華盛頓郵報 民主黨

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