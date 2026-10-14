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醜聞纏身… 季伏爾辭希臘大使 白宮：川普要她辭

記者顏伶如／綜合報導
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駐希臘大使季伏爾（左）在醜聞連燒多日後，已被要求辭職，她貼文感謝川普總統和國務卿...
駐希臘大使季伏爾（左）在醜聞連燒多日後，已被要求辭職，她貼文感謝川普總統和國務卿魯比歐。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普因不滿金柏莉‧季伏爾涉財務私利與職場爭議，要求她辭任駐希臘大使；她隨後發表辭職聲明，否認指控並表態自清。

美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)爆發謀取財務私利、不當對待使館人員以及涉及外國商業利益等爭議之後，白宮13日證實川普總統要求季伏爾辭職，兩小時內季伏爾便在社群平台X公布辭職聲明。

●季否認指控 稱永遠感激川普、魯比歐

新任白宮發言人扎卡里亞(Katie Zachariah)13日在首次主持的新聞簡報會上說：「我們已經要求季伏爾大使提出辭呈。她曾是團隊裡的優秀成員，祝她一切順利。」

57歲的季伏爾是川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)前任未婚妻，訂婚4年之後在2024年底分手。川普2024年12月宣布將提名季伏爾出任美國駐希臘大使。小川普今年5月與棕櫚灘名媛貝蒂娜·安德森(Bettina Anderson)結婚。

季伏爾第一任丈夫是企業家維倫西(Eric Villency)，2001年到2006年第二段婚姻的丈夫是當時的舊金山市長、現任加州州長紐森Gavin Newsom)。

季伏爾13日上午在社群平台X的辭職聲明表示：「擔任美國駐希臘大使是畢生榮幸，我將永遠感激川普總統與國務卿魯比歐，謝謝他們的信任，賦予這項無比殊榮，代表史上最偉大的國家。」

她也反駁了近期針對她的指控，表示：「這些指控並不屬實，我將全力捍衛自己的名譽、聲譽與人格操守。」

川普12日對媒體表示，正在考慮是否開除季伏爾。川普說，對於她的表現「我們並不滿意」。美聯社引述一名官員報導，川普和國務卿魯比歐對季伏爾的行為「極為憤怒」。

華爾街日報上周獨家報導，季伏爾人事任命案在參議院通過之前，曾要求川普金主狄特斯(Eric Deters)直接匯款10萬元到她的美國運通(American Express)私人帳戶，以便償還卡債。

根據華爾街日報調查採訪，季伏爾幫希臘企業「阿克托爾集團」(Aktor Group)宣傳商業利益已涉嫌利益衝突，還允許說客馬拉法索斯(Christos Marafatsos)參加與外國政府官員的會議。

另外，每日郵報(Daily Mail)報導，國務院督察長辦公室(Office of Inspector General)已針對季伏爾對待使館員工的方式、私人旅遊行程、接受禮物饋贈以及利益衝突等指控展開調查。

消息人士說，季伏爾動輒揚言要炒員工魷魚的作風，讓大使館成為充滿敵意的工作環境，曾因小事對隨扈做出降職處分，其中一名隨扈是因為無法做到季伏爾在米克諾斯島(Mykonos)度假時凌晨4點要求冰塊的指示。

精華 FAQ

  • 報導指出，季伏爾被捲入謀取財務私利、不當對待使館人員、涉入外國商業利益等爭議，川普對其表現不滿，並在13日要求她提出辭呈。

  • 她在X上發表辭職聲明時，感謝川普與魯比歐給予任命，也強調相關指控並不屬實，表示將全力捍衛自己的名譽、聲譽與人格操守。

  • 華爾街日報與每日郵報都披露多項疑點，包括要求金主匯款償債、替希臘企業宣傳、允許說客介入會議，以及使館人員遭受敵意對待等。

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