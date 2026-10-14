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白宮新發言人首秀緊張 把丈夫說成總統 官員：慘不忍睹

編譯馬雯婷／綜合報導
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初次登場的扎卡里拉，多數時間都是照稿唸，還出現幾次口誤。（美聯社）
初次登場的扎卡里拉，多數時間都是照稿唸，還出現幾次口誤。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

白宮新發言人扎卡里亞首次主持記者會表現緊張，僅14分鐘便結束，還把丈夫說成總統，引發華府熱議，但白宮人士認為川普暫不會換人。

白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）13日首次主持記者會便遭遇考驗，整場記者會僅進行14分鐘就匆匆結束，只接受了三名記者提問。她在鏡頭前明顯緊張，不僅一度將丈夫說成總統，還得依賴手上的筆記，就連挑選最後一名提問記者時也不例外；白宮官員私下評論：慘不忍睹。

開場讚川 精力充沛總統

接替前發言人李維特（Karoline Leavitt）的扎卡里亞，在上任第二天便站上全國矚目的舞台。她先花了八分鐘開場談話，稱讚川普是「精力充沛的總統」，並聲稱川普造勢集會的「出席人數創下歷史新高」。隨後，她列舉薪資成長、藥品價格、就業及能源生產等方面的正面數據。

然而，冗長的開場談話讓提問時間所剩無幾。整場記者會只剩約六分鐘供媒體發問，扎卡里亞點名布賴特巴特新聞（Breitbart）、福斯新聞（Fox News）及每日郵報（Daily Mail）的記者提問。她並在離開講台前透露，川普要求美國駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）辭職。

「我要結束記者會了，因為川普總統正準備搭乘『海軍陸戰隊一號』直升機，展開我們的阿拉斯加歷史性之旅。」她說。

不過，當時川普並未即將離開白宮，記者也直到約一小時後才接獲通知，集合採訪他搭乘直升機離開的情況。

明顯緊張 華府政壇熱議

紐約郵報報導，這場記者會是過去十年來時間最短的記者會之一。扎卡里亞明顯的緊張表現，也迅速成為華盛頓政界熱議的話題。

一名政府官員在扎卡里亞備受矚目的首秀結束後不久告訴紐約郵報，「她看起來很緊張，但誰不會呢？」

這名官員表示，「考慮到她只有24小時準備時間，卻仍有勇氣站出來，做一件自己以前從未做過的事，那些批評她的人實在太混蛋了。我和很多人共事過，他們以為上電視做這些事很好玩，但真正上場時，往往一開始就會顯得手忙腳亂。」 

另一名政府官員則稱讚扎卡里亞「看起來非常亮眼」。這在川普眼中可能是一項優勢，因為川普偏好外形看起來像是「從好萊塢選角名單中走出來」的幕僚。

這名官員說，「我很喜歡她分享自己的故事、家庭生活，以及她打算如何在母親身分與這份工作繁重的要求之間取得平衡。」官員特別提到，扎卡里亞談到了自己的四名孩子，以及即將到來的生日。

白宮人士：川普不會換人

一名接近白宮的人士則表示，「她確實很緊張，但我不認為應該只憑一場記者會就評斷一個人。拿她和川普任內表現最出色的發言人李維特相比，並因此對她做出負面評價，也不公平。」

這名人士還說，「我不認為川普會很快就換掉她。川普並不喜歡承認自己錯了，即使只是間接承認也一樣。」

外界原本預期，熱中電視媒體的川普會觀看這場記者會。如果他對扎卡里亞的表現不滿，當時至少沒有表露出來。川普離開白宮時，扎卡里亞跟在他身後，一路前往「海軍陸戰隊一號」直升機停機坪。途中，川普還回答了記者更多問題。

扎卡里亞是一名律師，也是保守派評論員。川普觀看她在有線電視新聞節目中充滿活力的評論後，出乎外界意料地選中她擔任白宮發言人。

今年稍早，扎卡里亞曾短暫擔任國土安全部發言人，但上任僅數周便離開職位。當時，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及其實際幕僚長、據稱也是她情人的李萬度斯基（Corey Lewandowski）相繼失勢，部門隨之展開人事清洗。

許多白宮高階官員直到人事安排即將公布前，都不知道川普打算任命新的發言人。與李萬度斯基關係不佳的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），也沒有積極推動扎卡里亞出任這個職位。

技巧解讀 比不上李維特

佛羅里達州肢體語言專家葛拉斯博士（Dr. Lillian Glass）告訴紐約郵報，扎卡里亞需要改善的地方不只在於緊張，還包括說話語調單一及缺乏眼神交流。

葛拉斯說，「她絕對比不上李維特。李維特很有氣場，懂得適當運用語調。你能聽出她什麼時候生氣、什麼時候開心，也能分辨她什麼時候只是在陳述事實。她的語調變化恰到好處…李維特會直視著你。不過，這畢竟只是扎卡里亞的第一天，我還是會公平看待她。」

記者會上最令人印象深刻的時刻之一，是扎卡里亞一度脫口說出「我的總統」，隨即改口，「抱歉，是我的丈夫。」她接著笑說，「這個說法真不錯。」

記者拍攝的照片顯示，扎卡里亞的筆記上似乎早已列出她打算點名提問的三名記者，但即使事先做了準備，她在念出記者姓名時仍一度出錯。

川普上周宣布由扎卡里亞接替李維特，周一則是她正式上任的第一天。換言之，她只有一天時間準備首次記者會，並與新同事當面見面。

精華 FAQ

  • 她的首秀僅14分鐘，提問只有3題，且多次依賴筆記、語氣單一，還在鏡頭前明顯緊張，被外界形容為表現失常。

  • 最受矚目的失誤是她一度把丈夫說成總統，隨後急忙改口；另外在點名記者時也出錯，凸顯她對首秀的準備仍不夠熟練。

  • 部分官員認為她只有24小時準備，緊張很正常，也有人稱讚她外型亮眼；另有白宮人士表示，川普短期內不太可能因這場記者會就換人。

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