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扎卡里亞首秀怪異 網酸「人質影片」 福斯觀眾想念李維特

記者顏伶如、編譯馬雯婷／綜合報導
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記者會結束後，川普總統回答了比扎卡里拉記者會上更多的問題，扎卡里拉只能站在一旁等...
記者會結束後，川普總統回答了比扎卡里拉記者會上更多的問題，扎卡里拉只能站在一旁等候。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

扎卡里亞首次主持白宮簡報會僅14分鐘、回答3題，因神情緊張與朗讀講稿吃力遭網友嘲諷；但川普陣營人士認為她表現親切，且重視家庭形象。

新任白宮發言人 扎卡里亞(Katie Zacharia)13日第一次主持新聞簡報會，遭到網友在社群媒體發文批評舉止「怪異」(weird)，也有福斯新聞網(Fox News)觀眾表示想念前任發言人李維特(Karoline Leavitt)。

扎卡里亞在記者會只停留約14分鐘，僅答覆三個問題，朗讀預先準備的講稿時神情顯得緊張，偶爾顯得上氣不接下氣。

記者會結束之前，她在回答最後一個問題時說，身為育有四個孩子的母親，感謝川普總統是「對家庭友善」(family-friendly)的老闆。她說，雖然工作將很繁重，但家庭永遠擺在第一位，「川普是有史以來對家庭友善的總統」。

她說：「他聘用了很多已婚婦女，他知道我有四個孩子，也知道工作任務重大，卻依然信任我有能力勝任」。

有網友在X平台發文寫道：「這個開局到目前為止非常波折，希望只是履新首日的緊張而已。」另一名網友說：「希望如此表現純粹是因為緊張。可以確定的是，她不是李維特。至少現在沒辦法比。」

其他網友在X平台發文寫道，扎卡里亞有預先擬好的講稿，照著朗讀卻顯得吃力，讓人看得覺得不安。

獨立記者魯帕爾(Aaron Rupar)在X平台分享一段扎卡里亞在記者會上的影片，並寫道：「 扎卡里亞讓李維特看起來像邱吉爾似的。」有網友回應魯帕爾說：「到目前為止，她的表現簡直糟透了。宣讀一連串公告是怎麼回事？太怪異了。」

也有觀眾在X平台發文寫道，扎卡里亞要放鬆一些，「她實在過於緊張」。另外有網友留言說：「她真是一場災難。把那些接髮片(hair extensions)拆掉吧，看起來像芭比娃娃似的。她根本比不上李維特。」

某些網友形容扎卡里亞是「史上最差勁新聞秘書」，有網友留言揶揄：「這是人質影片嗎？」其他網友則說，新職顯然不是她所擅長的工作。

扎卡里亞原本任職於「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)，在川普橫跨兩個任期的執政期間，成為川普白宮第六位發言人。

紐約郵報報導，前白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）回憶，自己獲任命後，大約花了兩周時間才首次向媒體舉行記者會。

接替麥肯納尼的前白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham），當年也曾告訴記者，她希望充分準備後再舉行記者會。然而，她在任職九個月後離開白宮，期間從未在白宮記者室接受記者提問。

美國青年保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）發言人科爾維特（Andrew Kolvet）在社群平台X發文說，「我認為，新任白宮發言人扎卡里亞立刻舉行首次記者會，是個明智的決定，乾脆一次把這件事做完。」

他表示，「她念準備好的講稿時可能顯得有點緊張，但給人的感覺很親切、討喜。談到家人時，她整個人都亮了起來。」

精華 FAQ

  • 她的首場簡報會只進行約14分鐘，僅回答3個問題，朗讀預備講稿時顯得緊張、呼吸急促，因此被部分網友批評舉止怪異、狀態不自然。

  • 不少人在X平台嘲諷她像在讀「人質影片」，也有人說她表現糟透了，認為她比不上前任李維特，甚至直接表示想念李維特的風格與能力。

  • Turning Point USA發言人認為她立刻上場是明智決定，雖然有些緊張，但整體親切討喜；她也提到自己是4個孩子的母親，稱川普是對家庭友善的老闆。

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