律師資格惹議 白宮新發言人扎卡里亞：旅居中國時考取

扎卡里拉首秀，似乎招架不住白宮的記者群，僅回答三個問題，還唸錯記者名字。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮新發言人扎卡里亞自稱律師卻遭質疑，外界追問她究竟在哪取得資格，白宮與本人說法仍未清楚交代。

新任白宮 發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)自稱律師，但資格引發質疑。扎卡里亞13日主持上任後第一場新聞簡報會，被媒體問到在哪一州通過律師資格考試時答道，是在旅居中國的期間考取資格。

對於媒體追問扎卡里亞究竟在哪裡通過律師資格，白宮官員稍後表示，扎卡里亞從學校畢業後，由於丈夫在一家美國私募股權公司工作的緣故而跟著派駐中國。旅居中國期間，扎卡里亞從事國際貿易法律事務。

獨立新聞電子報「熱門資訊」(Popular Information)先前曾在報導中對扎卡里亞律師資格提出質疑。報導指出，她在福斯新聞網(Fox News)與其他媒體亮相時，多次自稱律師。

位於加州的佩珀代因大學(Pepperdine University)卡魯索法學院(Caruso Law School)發表聲明，對於扎卡里亞出任白宮發言人表示祝賀。聲明表示，扎卡里亞不僅是校友，也是法學院院長顧問委員會(Dean's Council)成員。

扎卡里亞是否在美國國內通過任何律師資格考試，13日仍是媒體熱議話題。她在13日下午對NewsNation新聞網站說：「我曾從事國際貿易法律事務，具備所有適當的執業資格。」

白宮通訊連絡主任張振熙(Steven Cheung)回應媒體詢問扎卡里亞在哪通過律師考試時並未明確回答，僅表示她是「傑出優秀的團隊新成員」，擔任新聞秘書將有非凡表現。

職場社交平台領英(LinkedIn)個人介紹顯示，扎卡里亞擁有佩珀代因大學法律博士(JD)，2011年8月至2013年6月間在北京中倫律師事務所(Zhong Lun Law Firm)擔任律師。

國會山莊報(The Hill)已向佩珀代因大學與「美國律師協會」(American Bar Association)詢問扎卡里亞是否通過律師資格考試。

雖然扎卡里亞表示律師資格是在旅居中國期間取得，但中國法律並不允許非公民在中國法庭執業。

川普總統9日宣布扎卡里亞將出任白宮發言人時，稱她是「律師」。

有關扎卡里亞律師資格的疑慮是由獨立記者列格姆(Judd Legum)率先披露，在報導中說扎卡里亞並沒有在加州通過律師考試。扎卡里亞與家人長年住在加州。