我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

律師資格惹議 白宮新發言人扎卡里亞：旅居中國時考取

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
扎卡里拉首秀，似乎招架不住白宮的記者群，僅回答三個問題，還唸錯記者名字。（路透）
扎卡里拉首秀，似乎招架不住白宮的記者群，僅回答三個問題，還唸錯記者名字。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

白宮新發言人扎卡里亞自稱律師卻遭質疑，外界追問她究竟在哪取得資格，白宮與本人說法仍未清楚交代。

新任白宮發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)自稱律師，但資格引發質疑。扎卡里亞13日主持上任後第一場新聞簡報會，被媒體問到在哪一州通過律師資格考試時答道，是在旅居中國的期間考取資格。

對於媒體追問扎卡里亞究竟在哪裡通過律師資格，白宮官員稍後表示，扎卡里亞從學校畢業後，由於丈夫在一家美國私募股權公司工作的緣故而跟著派駐中國。旅居中國期間，扎卡里亞從事國際貿易法律事務。

獨立新聞電子報「熱門資訊」(Popular Information)先前曾在報導中對扎卡里亞律師資格提出質疑。報導指出，她在福斯新聞網(Fox News)與其他媒體亮相時，多次自稱律師。

位於加州的佩珀代因大學(Pepperdine University)卡魯索法學院(Caruso Law School)發表聲明，對於扎卡里亞出任白宮發言人表示祝賀。聲明表示，扎卡里亞不僅是校友，也是法學院院長顧問委員會(Dean's Council)成員。

扎卡里亞是否在美國國內通過任何律師資格考試，13日仍是媒體熱議話題。她在13日下午對NewsNation新聞網站說：「我曾從事國際貿易法律事務，具備所有適當的執業資格。」

白宮通訊連絡主任張振熙(Steven Cheung)回應媒體詢問扎卡里亞在哪通過律師考試時並未明確回答，僅表示她是「傑出優秀的團隊新成員」，擔任新聞秘書將有非凡表現。

職場社交平台領英(LinkedIn)個人介紹顯示，扎卡里亞擁有佩珀代因大學法律博士(JD)，2011年8月至2013年6月間在北京中倫律師事務所(Zhong Lun Law Firm)擔任律師。

國會山莊報(The Hill)已向佩珀代因大學與「美國律師協會」(American Bar Association)詢問扎卡里亞是否通過律師資格考試。

雖然扎卡里亞表示律師資格是在旅居中國期間取得，但中國法律並不允許非公民在中國法庭執業。

川普總統9日宣布扎卡里亞將出任白宮發言人時，稱她是「律師」。

有關扎卡里亞律師資格的疑慮是由獨立記者列格姆(Judd Legum)率先披露，在報導中說扎卡里亞並沒有在加州通過律師考試。扎卡里亞與家人長年住在加州。

精華 FAQ

  • 因為她在公開場合多次自稱律師，但媒體追問其通過律師考試的地點時，回答含糊，僅稱是在旅居中國期間取得資格，令外界懷疑其實際執業背景。

  • 白宮官員表示，她因丈夫派駐中國而一同前往，期間從事國際貿易法律事務，但對她究竟在哪一州或哪裡通過律師考試，並未給出明確答案。

  • 核心疑點在於她是否曾在美國國內通過律師考試，以及她自稱的中國執業經歷是否符合當地規定；目前媒體與相關單位仍在向校方及美國律師協會求證。

白宮

上一則

扎卡里亞首秀怪異 網酸「人質影片」 福斯觀眾想念李維特

下一則

民調不準？川普支持度向來被低估

延伸閱讀

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
李維特接班人竟是她？川普欽點白宮新發言人

李維特接班人竟是她？川普欽點白宮新發言人
5大電視新聞網撤白宮聯訪涉壟斷？ 司法部要查

5大電視新聞網撤白宮聯訪涉壟斷？ 司法部要查
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐