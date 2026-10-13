我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

教宗良十四世切除肺部結節 術後證實罹患肺腺癌

涉賄賂醜聞遭白宮要求辭職 美駐希臘大使否認指控

中央社／華盛頓13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾。(路透)
美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國駐希臘大使季伏爾捲入賄賂與不當招待爭議，白宮已要求她辭職；她則否認指控，稱將為名譽與正直奮力辯護。

美國駐希臘大使季伏爾遭爆向一名川普支持者索取金錢，還接受希臘富商的奢華招待。白宮新任新聞秘書札卡里亞今天表示，川普政府已要求季伏爾辭職；季伏爾隨後在社群發文寫道，擔任大使的任期可能即將結束，但否認相關指控。

美國總統川普（Donald Trump）的新任新聞秘書札卡里亞（Katie Zacharia）今天在她就任後的首場白宮新聞簡報會中表示：「我們已要求季伏爾（Kimberly Guilfoyle）大使辭職。」

川普隨後在白宮接受媒體聯訪被問及此事時表示，季伏爾去了希臘，「她做得很好，但我們不喜歡所看到的報導」。

針對相關指控，季伏爾在X發文寫道，這些指控並非事實，「我打算為維護自己的名譽、聲譽與正直進行堅決的辯護」。

她還說，自己「擔任大使的任期可能即將結束」，但她對川普總統、美國優先（America First）運動及自己所熱愛國家的承諾，永遠不會終止。

現年57歲的季伏爾曾任福斯新聞頻道（Fox News）主持人，也曾是川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的未婚妻。

傳出季伏爾涉及不當行為後，兩位知情人士上週向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）證實，美國國務院監察長辦公室目前正對季伏爾展開調查。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，季伏爾在2025年7月的參議院人事聽證會前不久，曾要求川普支持者德特斯（Eric Deters）替她償還10萬美元個人信用卡債務。

華爾街日報也根據錄音對話等其他紀錄指出，季伏爾曾炫耀由希臘富商出錢的奢華旅遊。

精華 FAQ

  • 白宮表示，因外界報導她涉及索討金錢與接受奢華招待等爭議，川普政府已要求她辭職；川普本人也說，雖然她在希臘表現不錯，但政府不喜歡看到相關報導。

  • 《華爾街日報》報導，她在2025年7月參議院人事聽證會前，曾要求川普支持者替她償還10萬美元信用卡債務，另有錄音與紀錄顯示她炫耀由希臘富商出資的奢華旅遊。

  • 她在X發文否認相關指控，強調內容並非事實，會堅決捍衛自己的名譽、聲譽與正直；她也提到任期可能即將結束，但對川普、America First與美國的承諾不會停止。

川普 白宮 季伏爾

上一則

川普稱青年運動企圖在美期中選舉前推升油價 批行徑惡劣

下一則

川普稱美持續和烏克蘭分享情報 為俄羅斯柴油協議辯護

延伸閱讀

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐
川普證實考慮開除駐希臘大使季伏爾 她與小川普和紐森都有過一段情

川普證實考慮開除駐希臘大使季伏爾 她與小川普和紐森都有過一段情
駐希臘大使季伏爾醜聞連環爆 本周恐遭撤換

駐希臘大使季伏爾醜聞連環爆 本周恐遭撤換

美國駐希臘大使季伏爾 曾向川普金主索10萬還卡債遭拒

美國駐希臘大使季伏爾 曾向川普金主索10萬還卡債遭拒

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00

超人氣

更多 >
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難