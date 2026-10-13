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涉移民詐欺？眾議員歐瑪住家被搜 批川普政治恐嚇：我不會被噤聲

特派員黃惠玲／綜合報導
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民主黨穆斯林聯邦眾議員歐瑪住家遭到國安人員搜索，疑與她早年的移民文件有關。正值選...
民主黨穆斯林聯邦眾議員歐瑪住家遭到國安人員搜索，疑與她早年的移民文件有關。正值選舉期間，此事件引發高度關注。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

歐瑪位於華府地區的住所遭聯邦探員搜索，司法部稱與一項持續中的刑事調查有關；外界猜測涉其童年移民文件，她則批評這是政治恐嚇。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)12日清晨遭聯邦執法人員搜索位於華府地區的住所。福斯新聞(Fox News)報導，美國司法部證實，國土安全調查局(HSI)探員持法院核准的搜索令執行搜索，行動涉及一項正在進行的聯邦刑事調查。消息人士指出，調查可能與歐瑪童年時期的移民申請文件有關，但司法部尚未公布具體案情，也沒有消息顯示歐瑪已遭刑事起訴。

住所遭搜索後，歐瑪12日下午首度回應，指川普多年來不斷以「毫無根據的謊言和抹黑」攻擊她，並稱這次行動是「政治恐嚇的最新升級」，強調：「我不會被噤聲。」

歐瑪方面也批評搜索行動是濫用政府權力。由於目前司法部尚未公開搜索令內容及提出指控的證據，副總統范斯(JD Vance)稱歐瑪涉及移民詐欺，目前仍屬政府官員的指控，尚未經法院認定。

根據美聯社及路透報導，聯邦探員12日清晨前往歐瑪位於華府地區的住所執行搜索。司法部發言人證實，國土安全調查局當天執行一項由司法部取得、經法官核准的搜索令，並表示此次執法行動屬於持續進行中的聯邦刑事調查。

司法部未進一步說明搜索原因、查扣哪些物品，以及歐瑪本人是否為刑事調查對象。

福斯新聞引述知情人士指出，調查涉及歐瑪童年時期的移民申請文件，相關資料據稱由她已故父親填寫。報導稱，聯邦執法人員正調查這些文件是否涉及詐欺行為。

歐瑪現年44歲，出生於索馬利亞，幼年時隨家人逃離戰亂，之後移居美國。她於2018年首次當選聯邦眾議員，代表明州第五國會選區，選區涵蓋明尼亞波利斯(Minneapolis)及周邊地區。

歐瑪是美國國會首批穆斯林女性眾議員之一，也是國會進步派議員團體「小隊」(The Squad)的重要成員。她長期批評川普政府的移民政策，雙方過去多次公開交鋒。

這起搜索行動並非毫無預兆。根據福斯新聞報導，白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)9月曾表示，歐瑪涉及一項正在進行的刑事調查，但當時並未公開具體細節。

歐瑪先前說，國土安全部並未正式通知她遭到刑事調查。

此次聯邦探員直接搜索現任國會議員住所，使案件受到高度關注。由於歐瑪是川普政府移民政策的主要批評者之一，調查是否涉及政治因素，預料也將引發爭議。

不過，現階段尚無公開證據足以證明搜索行動具有政治報復動機，也不能僅因搜索令獲得法院核准，就認定歐瑪涉及犯罪。

依照美國刑事司法程序，搜索令通常須由執法機關向法官提出宣誓資料，證明有相當理由相信特定地點存在與犯罪相關的證據。搜索令的核發並不代表被搜索者已被認定有罪。

國土安全調查人員12日突襲搜索民主黨眾議員歐瑪在華府的住處，帶走大批資料。（美聯...
國土安全調查人員12日突襲搜索民主黨眾議員歐瑪在華府的住處，帶走大批資料。（美聯社）

歐瑪住家遭到搜索後，歐瑪的支持者集會舉牌表示會力挺到底。（美聯社）
歐瑪住家遭到搜索後，歐瑪的支持者集會舉牌表示會力挺到底。（美聯社）

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)住家遭到搜索，歐瑪是民主黨...
明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)住家遭到搜索，歐瑪是民主黨進步派成員，經常對川普總統的移民政策提出批評。(美聯社)

精華 FAQ

  • 司法部表示，國土安全調查局依法院核准搜索令執行行動，屬於一項持續進行中的聯邦刑事調查。知情人士稱，案件可能與她童年時期的移民申請文件有關，但官方尚未公布細節。

  • 歐瑪表示，川普多年來持續以毫無根據的謊言與抹黑攻擊她，這次搜索是政治恐嚇的最新升級。她強調自己不會被噤聲，並批評相關行動是濫用政府權力。

  • 不能。司法部尚未公布搜索令內容、查扣物品或具體指控，也沒有消息顯示歐瑪已遭刑事起訴。依程序，搜索令只代表法院認為有相當理由，並不等於被搜索者已被認定有罪。

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