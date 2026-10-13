川普拿納稅人的錢做政治宣傳 聯邦法官命令廣告下架
聯邦法官裁定川普政府不得以國土安全部經費製作與播出宣傳廣告，並要求廣告暫時下架；原告主張此舉違反公共資金不得用於政治宣傳的規定。
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聯邦法官裁定川普政府不得以國土安全部經費製作與播出宣傳廣告，並要求廣告暫時下架；原告主張此舉違反公共資金不得用於政治宣傳的規定。
政府監督團體「共同目標」(Common Cause)等團體針對納稅人稅金出資的川普宣傳廣告有違法嫌疑提告，指控觸犯公共資金不得用做政治宣傳的法律規定。紐約聯邦區域法院法官珍妮佛‧羅瓊(Jennifer Rochon)11日晚間發布暫時禁制令，命令川普政府將宣傳川普總統的廣告下架。
由前總統拜登任命的羅瓊在長達四頁的裁決書中寫道，禁止政府「使用、撥付或轉移」國土安全部(DHS)的經費，用於「製作、創作、傳播、刊登、分發、發布或播出」這些廣告。暫時禁制令的有效期為兩周。
華爾街日報報導，司法部在周末提交法院的書面聲明中說，購買廣告的計畫原本就預計在11日結束。但根據廣告數據分析公司AdImpact的資料，政府當局未理會11日晚間的截止期限，仍讓其中兩則廣告持續播出，直到12日凌晨。
AdImpact提供的數據顯示，在美東時間11日晚間6時45分的截止時間過後，有兩則廣告仍多次播出。這兩則廣告在多個電視節目播放，包括「美國最爆笑家庭錄影」(America’s Funniest Home Videos)、「ABC晚間世界新聞」(ABC World News Tonight)，以及哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的「60分鐘」(60 Minutes)。
白宮12日在聲明中表示：「國土安全部未能及時收到法院通知，因此無法取消廣告採購。接下來，這些公益廣告將由外部團體支付費用。」
以川普為主角的政府政策宣傳廣告，今年9月開始在全國電視頻道播放。廣告費用來自於國土安全部聯邦資金，川普親自推動這波廣告計畫並參與廣告製作。
訴訟原告包括「共同目標」與一名阿拉巴馬州民主黨候選人。訴狀指出，聯邦資金遭挪用到國會並未授權的用途，違反禁止公共資金用做政治宣傳的法律規定。
川普上周表示，將使用自己的超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)資金來支付廣告開銷，而不是聯邦政府經費。
對於聯邦法官裁決，「共同目標」11日回應表示：「總統利用政府機器以及國會撥款經費，企圖影響選舉結果並且推進自己的議題，這在法律上並沒有根據，也沒有前例。」
爭議焦點是以川普為主角的政府政策宣傳廣告，資金來自國土安全部聯邦經費。原告認為政府把公共預算用在宣傳總統與政治目的，已超出國會授權範圍。 紐約聯邦區域法院法官羅瓊發布暫時禁制令，命令政府停止使用、撥付或轉移國土安全部經費製作與播出相關廣告，禁令有效期為2周。 白宮表示國土安全部未及時收到法院通知，才無法取消既有廣告採購，並稱後續公益廣告將改由外部團體支付。川普則稱將由MAGA, Inc負擔費用。
精華 FAQ
爭議焦點是以川普為主角的政府政策宣傳廣告，資金來自國土安全部聯邦經費。原告認為政府把公共預算用在宣傳總統與政治目的，已超出國會授權範圍。
紐約聯邦區域法院法官羅瓊發布暫時禁制令，命令政府停止使用、撥付或轉移國土安全部經費製作與播出相關廣告，禁令有效期為2周。
白宮表示國土安全部未及時收到法院通知，才無法取消既有廣告採購，並稱後續公益廣告將改由外部團體支付。川普則稱將由MAGA, Inc負擔費用。
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