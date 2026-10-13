期中選舉／兩黨撤競選廣告露端倪 民主黨可能拿下北卡

AI摘要 文章摘要整理： 北卡州期中選舉出現翻轉跡象，民主黨因庫伯人氣與人口結構變化而看俏，共和黨與民主黨近期撤廣告更凸顯兩黨對戰局的判斷。

民主黨 人近20年來從未在北卡 州贏得聯邦參議員，然而該黨在今年的期中選舉 選情勢頭強勁，被看好的民主黨籍兩屆州長庫伯(Roy Cooper)對決前共和黨全國委員會主席瓦利(Michael Whatley) ，以取代退休的共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)。

種種跡象表明，民主黨人不僅角逐參議院翻盤在握，就連共和黨穩操勝券的眾議院選舉，民主黨候選人也有機會取勝，甚至在州議會共和黨人也有可能失去多數席位。

國會山莊報報導，共和黨參議院超級政治行動委員會(Super PAC)上周宣布，取消原定在北卡州投放的所有剩餘廣告，將數千萬元的廣告預算轉向堪薩斯州，同樣民主黨團體也撤下了一些競選廣告。

此舉顯示，共和黨已經放棄北卡州，而民主黨也認定勝算在望，毋須再浪費資源。

國會山莊報解讀北卡州為何轉向民主黨時，認為該州已被視為一個搖擺州而不再是紅州。

與庫伯並無親屬關係的西卡羅萊納大學(Western Carolina University)公共政策教授庫珀(Chris Cooper) 指出，北卡州農村政治傾向共和黨雖進一步鞏固，但愈來愈多年輕、更傾向自由派的選民遷到該州城市地區，人口結構開始有所改變。

該州的政治人士認為，民主黨的成功很大程度上歸功於庫伯，他從未輸過任何選舉，一直保持不惹醜聞的親民形象深受愛戴。

瓦利2024年到2025年雖是共和黨全國委員會主席，且助川普重返白宮，但他較不為人知。他的競選團隊以及共和黨全國委員會一直攻擊庫伯打擊犯罪不力，包括該州兇殺率高於全國平均水平、2021年疫情期間釋放一批囚犯等，投放大量廣告將釋放囚犯與暴力犯罪上升聯繫起來。

但卡托巴學院(Catawba College)政治與歷史學教授比澤爾(Michael Bitzer)認為，公共安全並非選民最重視的問題。該學院的民調顯示，選民最關心的是經濟及通貨膨脹。

在超級政治行動委員會宣布撤回所有廣告後，瓦利的競選團隊再沒有安排任何廣告。比澤爾認為瓦利團隊正重新考慮競選策略，但時間無多，因為提前投票將在周四(15日)開始。