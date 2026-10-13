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中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

俄州目前提前投票人數僅上屆11% 民主黨贏面大

編譯陳韻涵／綜合報導
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俄亥俄州是全國最早提前投票的州，也可能成為決定國會多數的關鍵州。圖為共和黨參議員...
俄亥俄州是全國最早提前投票的州，也可能成為決定國會多數的關鍵州。圖為共和黨參議員提名賀斯提（右）和州長提名人拉馬斯瓦米（左）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州提前投票初期呈現民主黨動員較強的態勢，但投票仍在早期階段，現有數據不足以推論最終選舉結果。

俄亥俄州提前投票的頭幾天，民主黨選民的投票熱情明顯高於共和黨，這讓該州成為決定參院控制權的關鍵州。

目前數據顯示，即使在該州共和黨勢力最強的地區，民主黨人在選舉前投票者中所占的比率，也比兩年前更高。

有線電視新聞網(CNN)引述俄亥俄州州務卿辦公室的數據報導，2024年同期，在川普總統得票率領先至少20個百分點的郡，共和黨人比民主黨人領先30個百分點，但今年這項優勢已縮減至僅5個百分點。

在支持前副總統賀錦麗(Kamala Harris)最堅定的郡，民主黨選民則比共和黨選民多出約25個百分點。

整體而言，當前支持民主黨更多的選民結構，比2024年同期多出約27個百分點。

不過，這是根據6日開始提前投票後兩天的最新全州數據，部分郡之後的資料顯示，共和黨的表現可能好轉。

這些數據只是民主黨在期中選舉中局勢看好的最新跡象，前民主黨聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)試圖挑戰現任共和黨聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)，CNN民調顯示布朗領先6個百分點。在州長選舉中，民主黨候選人艾克頓(Amy Acton)領先共和黨候選人、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)8個百分點。

投票率方面，民主黨強勢地區的動員速度較快。曾堅定支持賀錦麗的郡，投票率已達2024年同期的74%，而最支持川普的郡則為67%。

不過，目前投票仍處於初期階段。根據CNN的資料，俄亥俄州目前的提前投票人數僅約為2022年提前投票總人數的11%。

提前投票情況並不能預測最終選舉結果或選民的投票意向，也不能僅憑選民提早前往投票所的積極程度，就推斷哪位候選人將會勝出。

為民主黨、學者和非營利倡導團體提供數據分析服務的Catalist指出，維吉尼亞州也出現相似的7個百分點落差，但此差距已比本月初縮小。

民主黨2024年在新澤西州的表現異常疲軟，賀錦麗僅以不到6個百分點擊敗川普，是1992年以來民主黨候選人在該州最小的勝差。

新澤西州三個曾以至少20個百分點支持川普的郡，目前已投票選民的組成與2024年同期相比，向民主黨傾斜近11個百分點；至於支持賀錦麗最堅定的郡，民主黨的投票率雖然也較高，但差距不到2個百分點。

精華 FAQ

  • 根據州務卿辦公室數據，民主黨選民在提前投票初期明顯較活躍，連共和黨優勢郡的差距也縮小，整體選民結構比去年同期更偏向民主黨。

  • 在川普得票率領先至少20個百分點的郡，2024年同期共和黨曾領先民主黨30個百分點，但今年只剩5個百分點，顯示民主黨在這些地區的提前投票動員更有力。

  • 因為目前俄亥俄州提前投票只約占2022年總量的11%，樣本仍很小，而且提前投票熱度不等於最終投票意向，因此無法單憑早期數據判斷勝負。

民主黨 投票 俄州

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