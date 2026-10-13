Politico最新民調：就算降油價、止戰爭 也救不了共和黨選情

期中選舉僅剩三周，油價、物價和經濟仍是選民最關心的議題。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Politico與PF Global民調指出，多數選民已對川普及共和黨評價定型，降油價、結束戰爭或壓低通膨都難扭轉期中選舉頹勢。

距離期中選舉只剩最後三周，大多數美國人認為共和黨 幾乎沒有辦法重奪優勢，甚至連共和黨選民也懷疑川普總統能否在最後一刻做出足以撼動選情的壯舉。政治新聞網站Politico的民調 顯示，選民對川普的政策和經濟政策的看法已基本定型，共和黨面對艱難選情似乎已難回天。

據報導，調查詢問選民：若川普取得重大政治成就，例如宣布結束伊朗戰爭、將汽油價 格降低1元、通膨降至五年來最低，他們會不會更傾向於投票給共和黨？

只有29%的選民表示，油價下降1元會讓他們更傾向於投票給共和黨。28%的人認為結束伊朗戰爭會讓他們更傾向於投票給共和黨；同時有三分之一選民表示，結束伊朗戰爭不會影響他們投票，另20%認為結束伊朗戰爭反而會降低他們投給共和黨的可能性。

其他一些可能性不大的情景，例如與中國達成貿易協議、通膨率降至五年來最低，對民主黨選民和搖擺選民的影響都微乎其微。

在所有這些假設的政治成就下，很少有搖擺選民表示這些變化會讓他們更傾向於投票給共和黨。大多數人表示他們「不知道」這些變化會如何影響他們的投票。

獨立民調公司PF Global的民調顯示，大多數選民甚至不相信川普能夠取得這些成就，只有略超過四分之一的人認為川普能在選舉前將油價降低1元，約27%的人認為他能結束伊朗戰爭或大幅降低食品雜貨價格。甚至連2024年投票給川普的選民也不太有信心，只有43%認為川普能將油價降低1元，相信達成其他壯舉的比率則更低。

一名在搖擺州參與競選的共和黨人匿名表示：「川普什麼也做不了，坦白說就算他真的做了什麼，現在也沒人會相信。」共和黨策士海耶(Doug Heye)則說川普自己也承認，伊朗戰爭不會在選前結束，即便結束了，也很難看到油價或物價下降到足以阻止共和黨人慘敗的程度。

共和黨全國委員會(RNC)發言人批評該民調詢問民主黨選民是否會投票給共和黨(該調查向所有受訪者提出相同問題，無論政治立場如何)，並指責Politico斷章取義，以迎合媒體捏造的「共和黨面臨危機」的風向，而事實並非如此。