我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

Politico最新民調：就算降油價、止戰爭 也救不了共和黨選情

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
期中選舉僅剩三周，油價、物價和經濟仍是選民最關心的議題。（路透）
期中選舉僅剩三周，油價、物價和經濟仍是選民最關心的議題。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Politico與PF Global民調指出，多數選民已對川普及共和黨評價定型，降油價、結束戰爭或壓低通膨都難扭轉期中選舉頹勢。

距離期中選舉只剩最後三周，大多數美國人認為共和黨幾乎沒有辦法重奪優勢，甚至連共和黨選民也懷疑川普總統能否在最後一刻做出足以撼動選情的壯舉。政治新聞網站Politico的民調顯示，選民對川普的政策和經濟政策的看法已基本定型，共和黨面對艱難選情似乎已難回天。

據報導，調查詢問選民：若川普取得重大政治成就，例如宣布結束伊朗戰爭、將汽油價格降低1元、通膨降至五年來最低，他們會不會更傾向於投票給共和黨？

只有29%的選民表示，油價下降1元會讓他們更傾向於投票給共和黨。28%的人認為結束伊朗戰爭會讓他們更傾向於投票給共和黨；同時有三分之一選民表示，結束伊朗戰爭不會影響他們投票，另20%認為結束伊朗戰爭反而會降低他們投給共和黨的可能性。

其他一些可能性不大的情景，例如與中國達成貿易協議、通膨率降至五年來最低，對民主黨選民和搖擺選民的影響都微乎其微。

在所有這些假設的政治成就下，很少有搖擺選民表示這些變化會讓他們更傾向於投票給共和黨。大多數人表示他們「不知道」這些變化會如何影響他們的投票。

獨立民調公司PF Global的民調顯示，大多數選民甚至不相信川普能夠取得這些成就，只有略超過四分之一的人認為川普能在選舉前將油價降低1元，約27%的人認為他能結束伊朗戰爭或大幅降低食品雜貨價格。甚至連2024年投票給川普的選民也不太有信心，只有43%認為川普能將油價降低1元，相信達成其他壯舉的比率則更低。

一名在搖擺州參與競選的共和黨人匿名表示：「川普什麼也做不了，坦白說就算他真的做了什麼，現在也沒人會相信。」共和黨策士海耶(Doug Heye)則說川普自己也承認，伊朗戰爭不會在選前結束，即便結束了，也很難看到油價或物價下降到足以阻止共和黨人慘敗的程度。

共和黨全國委員會(RNC)發言人批評該民調詢問民主黨選民是否會投票給共和黨(該調查向所有受訪者提出相同問題，無論政治立場如何)，並指責Politico斷章取義，以迎合媒體捏造的「共和黨面臨危機」的風向，而事實並非如此。

精華 FAQ

  • 民調假設川普若能宣布結束伊朗戰爭、讓汽油每加侖降1元、把通膨壓到5年最低，是否會提高選民投給共和黨的意願，藉此觀察最後3周選情能否翻轉。

  • 結果顯示多數人反應冷淡，只有29%認為油價降1元會更傾向共和黨，28%認為結束伊朗戰爭有幫助，且不少搖擺選民直接表示不知道，顯示影響有限。

  • PF Global民調顯示，連川普2024年支持者也不太相信他能做到這些事；匿名共和黨人與策士都認為，即使真的有成就，也難讓選民改變對共和黨的既定看法。

共和黨 油價 民調

上一則

遭逐34年返天安門 紐時記者：處處監控 不放過1支紅筆

下一則

俄州目前提前投票人數僅上屆11% 民主黨贏面大

延伸閱讀

民主黨民調領先是海市蜃樓？川粉向來難掌握 2022已低估

民主黨民調領先是海市蜃樓？川粉向來難掌握 2022已低估
川普喊「我做得很好」 支持率卡政治生涯低點 西語裔倒向民主黨

川普喊「我做得很好」 支持率卡政治生涯低點 西語裔倒向民主黨
川普從減稅到發紅利「灑幣」拚選票 分析：透出絕望氣息

川普從減稅到發紅利「灑幣」拚選票 分析：透出絕望氣息
錄音檔外流 共和黨德州聯邦參議員候選人派克斯頓 抱怨孔寧不幫忙助選

錄音檔外流 共和黨德州聯邦參議員候選人派克斯頓 抱怨孔寧不幫忙助選

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53
川普總統10月6日返回華府後，在白宮南草坪受訪。(歐新社)

川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

2026-10-06 20:09

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒