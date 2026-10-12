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川普證實考慮開除駐希臘大使季伏爾 她與小川普和紐森都有過一段情

中央社／華盛頓12日即時報導
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美國駐希臘大使季伏爾10月7日在希臘雅典的美國大使館辦公大樓落成典禮上發言。（路...
美國駐希臘大使季伏爾10月7日在希臘雅典的美國大使館辦公大樓落成典禮上發言。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普證實考慮撤換駐希臘大使季伏爾，因她遭媒體爆料涉及債務請託、豪華招待與多起利益衝突爭議，政治壓力持續升高。

美國總統川普今天證實考慮將駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）免職。季伏爾曾是川普長子未婚妻，亦是「讓美國再次偉大」運動要角，不過最近遭爆料接受希臘富商招待。

法新社報導，華爾街日報最近披露，季伏爾請託川普支持者處理信用卡債務並接受希臘富商招待。川普今天被問到是否可能將季伏爾免職時說：「嗯，我們正在研究。對，我們不滿意。」

季伏爾先前是福斯新聞（Fox News）主持人，亦曾是川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）未婚妻，在「讓美國再次偉大」運動中扮演要角。不過華爾街日報一連串極為難堪的報導，讓季伏爾承受不少政治壓力。

華爾街日報附上截圖，指季伏爾要求川普支持者德特斯（Eric Deters）幫她勾銷一筆10萬美元的信用卡債務。季伏爾2025年7月傳訊德特斯寫道：「親愛的，拜託今天幫我把這件事辦好。」報導中還附上繳款說明的文件檔。

華爾街日報指出，德特斯沒有付款，「他告訴季伏爾，這會讓他的婚姻不保」。

這項指控曝光時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上周正在歐洲訪問，雅典是行程停靠站之一。

華爾街日報所獲訊息，包括季伏爾誇耀由希臘富商買單的豪華行程錄音。季伏爾與希臘營建公司Aktor Group執行長艾克薩楚（Alexandros Exarchou）曾搭乘私人飛機前往達沃斯（Davos）。

在另一段引述的對話中，季伏爾因未被列入達沃斯經濟論壇場邊晚宴的賓客名單，爆出長篇粗口。

根據華爾街日報，季伏爾與希臘航運大亨查科斯（Nikolas Tsakos）參加查科斯妻子的時裝秀時，兩人在巴黎喬治五世四季酒店（Four Seasons Hotel George V）住了一周，費用由查科斯支付。

季伏爾先前曾與加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）有過一段婚姻，媒體近日也報導她可能涉及其他利益衝突。

精華 FAQ

  • 川普表示對季伏爾目前的表現「不滿意」，並證實政府正在研究是否免職。導火線來自媒體披露她涉入債務請託與接受外界招待等爭議。

  • 報導稱她曾請川普支持者協助處理10萬美元信用卡債務，也被指接受希臘富商提供的私人飛機、豪華住宿與行程招待，並出現不當言行紀錄。

  • 季伏爾曾是福斯新聞主持人，也是小唐納．川普前未婚妻，過去還與紐森有過婚姻。這些關係讓她在共和、民主兩黨之間都備受關注，爭議更易放大。

川普 小川普 紐森

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