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馬斯克7月以來出資2.76億 幫忙共和黨守住國會多數席次

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪馬斯克(Elon Musk)在今年期中選舉裡已投入2億7600萬元幫忙共和黨助選，目標是建立龐大的催票運作系統，協助共和黨守住國會參議院席次。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克今年7月以來砸下2億7600萬元助共和黨，重點支持參議院與地面催票系統，金額創下美國政治捐款新高之一。

紐約時報12日報導，從今年7月初以來，身為世界首富的科技富豪馬斯克(Elon Musk)在今年期中選舉裡已投入2億7600萬元幫忙共和黨助選，目標是建立龐大的催票運作系統，協助共和黨守住國會參議院席次。馬斯克因此成為今年選舉出手金額最高的金主。

根據馬斯克團隊在8日聯邦選舉經費申報截止期限之前提供給紐時的捐款資料，馬斯克今年夏天捐款1億5800萬元給旨在支持共和黨聯邦參議員候選人的超級政治行動委員會(super PAC)「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)。

馬斯克出手的這筆金額成為美國史上金額最高的政治捐款之一，超過民主黨對手今夏從所有金主手中募得資金總額。紐時分析，民主黨陣營沒有任何一位億萬富豪選舉贊助能與馬斯克媲美，雖然政治大環境對民主黨有利，但選舉資金仍是民主黨的主要憂慮。

另外，馬斯克透過2024年成立的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」(America PAC)建立幫共和黨催票的運作系統，今夏捐款的7600萬元主要用來動員平常難以接觸的共和黨選民。「美國政治行動委員會」目前在7個參議員選舉決戰州以及30多個眾議員選舉選區積極活動。

2024年大選，馬斯克出資大約2億9000萬元協助川普總統重返白宮。根據聯邦選舉申報，馬斯克在2025-2026年選舉周期當中已經捐款3億6600萬元，超過2024年大選捐款。

自從去年跟川普公開鬧翻，甚至揚言要組織第三黨之後，馬斯克的政治參與變得低調。報導指出，但現在兩人關係已經回溫，過去兩周一同出席三場活動，彼此相互稱讚。

馬斯克團隊表示，今年7月到9月間，馬斯克還向其他保守派團體提供金額較小的捐款，例如捐款2000萬元給共和黨眾議院黨團的超級政治行動委員會「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)、捐款1000萬元給支持德州共和黨聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)的「孤星自由政治行動委員會」(Lone Star Liberty PAC)、捐款1000萬元給「共和黨州長協會」(Republican Governors Association)以及捐款200萬元給「共和黨州檢察長協會」(Republican Attorneys General Association)。

消息人士說，川普政治顧問今春請求馬斯克的「美國政治行動委員會」推出2024年大選期間的拉票行動。共和黨選舉策略專家評估，雖然共和黨面臨挑戰，但地面實際催票將在競爭激烈選區發揮關鍵影響。

精華 FAQ

  • 他一方面捐給支持共和黨參議員候選人的參議院領導基金，另一方面透過America PAC建立催票系統，重點在決戰州與競爭激烈選區動員選民。

  • 馬斯克今年夏天捐出1億5800萬元給參議院領導基金，金額不僅極為驚人，也被視為美國史上金額最高的政治捐款之一，影響力遠超一般金主。

  • 他還捐款2000萬元給國會領導基金，並分別捐出1000萬元給孤星自由政治行動委員會與共和黨州長協會，另捐200萬元給共和黨州檢察長協會。

共和黨 馬斯克 紐約時報

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