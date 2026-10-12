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駐希臘大使季伏爾醜聞連環爆 本周恐遭撤換

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國駐希臘大使季伏爾被爆任上作風奢華，不當行為連環爆，引起爭議熱論川普總統與國務...
美國駐希臘大使季伏爾被爆任上作風奢華，不當行為連環爆，引起爭議熱論川普總統與國務卿魯比歐(右)正考慮撤換她。圖為魯比歐7日訪問希臘，與季伏爾在雅典出席會議。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國駐希臘大使季伏爾因奢華行徑、疑涉利益輸送與可能違規，遭川普政府考慮撤換，國務院督察長與國會民主黨人也已介入關注。

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)作風奢華，不當行為連環爆，甚至被指控在就任之前和任內出現可能違法行為，川普總統與國務卿魯比歐(Marco Rubio)正考慮將她撤換，並將於本周決定處置方式。

美聯社報導，匿名美國高階官員11日表示，川普與魯比歐對季伏爾的言行舉止「超級不爽」(extremely pissed off)，預計在12日哥倫布日(Columbus Day)假期後決定如何處置；該名官員透露，魯比歐尤其憤怒，因為他上周訪問雅典時，季伏爾參加他幾乎所有行程，還在他抵達時給予熱情擁抱。

「華爾街日報」引述知情人士說法與錄音內容報導，季伏爾1月搭乘希臘建商Aktor集團執行長埃薩楚(Alexandros Exarchou)的私人專機前往達沃斯(Davos)出席世界經濟論壇(WEF)。

季伏爾在錄音中誇耀與兩名希臘富豪交情匪淺，並稱他們資助她的豪華出國行程；當時她不滿自己不在川普次子艾瑞克(Eric Trump)的晚宴名單上而震怒，要求一名受邀的美國商人幫忙，並對他說：「我可以把全世界送給你，那是你應得的。」

主辦單位「希臘之家達沃斯」(Greek House Davos)主席艾林．范塔拉基(Irene Vantaraki)表示，團隊「得處理一場小危機」，季伏爾最後取得臨時座位。

季伏爾在錄音中提到，她將搭希臘航運大亨查科斯(Nikolas Tsakos)的專機前往法國巴黎觀看時裝秀，兩人也在瑞士的豪華度假地格施塔德(Gstaad)共度聖誕節與新年假期。

知情人士透露，季伏爾入住巴黎喬治五世四季酒店(Four Seasons Hotel George V)的費用由查科斯埋單，她並在社群媒體Instagram秀出20張身穿名牌禮服的照片。

美國駐雅典大使館發言人表示，季伏爾「恪守」國務院的倫理與禮品申報規定，駁斥相關指控未經證實。

華爾街日報先前曾披露，季伏爾曾在參院任命聽證前，向川普的金主狄特斯(Eric Deters)要求代償10萬元卡債，承諾介紹他與政府官員接洽，但遭拒絕。

國務院督察長正在調查季伏爾是否收受好處。眾院外交委員會民主黨籍資深成員米克斯(Gregory Meeks)要求「立即調查」；眾院監督委員會民主黨籍資深成員賈西亞(Robert Garcia)則表示，相關行為「引發嚴重的公共貪腐與國家安全疑慮」。

不過，第一夫人梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)的前幕僚長格里森姆(Stephanie Grisham)質疑季伏爾遭受懲處的可能性，指她「知道川普家族太多事。」

精華 FAQ

  • 她被指作風奢華，並在就任前後涉及可能違法與不當行為，包括接受富豪資助行程、住宿與交通安排，因而引發川普政府與外界強烈質疑。

  • 報導指出，川普與國務卿魯比歐對她的言行極度不滿，預計在哥倫布日假期後決定處置方式，且不排除在本周內將她撤換。

  • 國務院督察長已在調查她是否收受好處，眾院外交委員會與監督委員會的民主黨議員則要求立即調查，並警告此案涉及公共貪腐與國安疑慮。

國務卿 川普 魯比歐

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